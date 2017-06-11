希山慕丁：一天任防长 不允许IS入侵寸土 北马新闻

(亚罗士打10日讯)拿督斯里希山慕丁坚称，一天在任国防部长绝不允许IS入侵大马1寸土地。

他强调，IS无孔不入，人民必须协助稳定这个政府，严打恐怖主义，不让IS乘虚而入。

他是周六傍晚在吉北日得拉督查来军营与退伍军人一起开斋的仪式上致词时也强调，大马要成为伊斯兰国的模范还要作出许多的努力，其中包括改正年轻人民的政治厌恶文化。

他又说，只要人民与政府之间维持良好的联系，就不怕任何企图破坏国家和平安宁的人士或行动。

努力落实1军人1房屋

国防部长拿督斯里希山慕丁披露，政府正在努力落实1军人1房屋的目标。

他希望国内军人的房屋问题能够在2030至2035年能够全面解决。

他是周六傍晚在一项新闻发布会上声称，首相会在9月亲自发布军人房屋计划的好消息。

他解释说，当局针对军人房屋计划作出长达6个星期的研讨经在周五结束，期待新的房屋措施能够逐步造惠17万4000名的军人。

他说，军人的房屋问题要处理并不简单，尤其遇到国家经济不景的时期，但是无论如何，大批的建屋计划已经在策划中，其中包括与州政府合作，鉴定一些位于军营附近的地段兴建可负担房屋。

他也促请发展商站出来协助政府完成这项目标，而不是单单为了牟利而来。

另一方面，他也提到政府在去年的财政预算案中批准5500万令吉分发特别援助金予2939名退伍军人及家属，这批援助金经在5月19日开始逐步发放。