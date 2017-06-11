云顶举办巡回演唱会 张杰：与大马很有缘 娱乐新闻

（云顶10日讯）中国歌手张杰周六晚（10日）在云顶云星剧场举办张杰“我想”世界巡回演唱会，因参加两季《歌手》在马来西亚人气高涨的他，在演唱会前接受大马媒体访问时直言，觉得自己与大马很有缘分，2005年在马来西亚拿到《第5届全球华语歌曲排行榜》的“最佳新人奖”，2014年来马担任王力宏演唱会嘉宾时，歌迷的热烈反响让他意外又感动，也让他产生了想要来马来西亚开演唱会的夙愿，所以这次举办巡演，他特地将大马列为其中一站，更特别为大马歌迷精心准备其他演唱会中没演唱过的歌曲，希望大马歌迷今晚能跟他一起大合唱！

尤其是《歌手》里面的歌曲、热播电视剧的主题曲及参加《歌手》时演唱的歌曲。“我一直为大马这演唱会做很多调整、训练、锻炼，让自己打造一个非常好的状态。”

张杰直言大马对他有着深厚的意义，他甚至还主动要求演唱会主办单位安排与大马媒体做访问，惟在访问前，他的经纪特别“声明”不可以问谢娜、不可以问被黑的问题，当《光华日报》在进行脸书直播时，更遭经纪人阻挡说：“不可以直播”，还表示不可以用手机拍照，只能用专业手机拍照，诸多限制。

张杰周五凌晨抵马，提到很多粉丝到机场接机，他说在飞机上就想说到马来西亚是已凌晨了，应该不会有粉丝接机吧，加上机场与市区有一段距离，没想到虽然已是凌晨，仍有很多粉丝去接机，让他非常感动，但又担心歌迷的安全。“看到那么多粉丝，很开心，也很担心，因为很多粉丝都是女孩子，希望她们注意安全。”

张杰近日和美国摇滚乐队X Ambassadors合唱《变形金刚5：最后的骑士》的中国区片尾曲《Torches》，他坦言，自己是《变形金刚》的忠实影迷，对于自己的声音能出现在《变形金刚5：最后的骑士》，能跟国外的摇滚乐队合作，能演绎自己喜欢的另类摇滚，他感到非常开心。

出道13年的张杰表示，这些年来自己一直坚持以音乐为主，但很多粉丝都很期待看到他在大银幕或电视剧上演出，更有粉丝说希望他接拍电视剧，他说除了音乐，接下来也会想尝试表演（演戏），惟他会选择在适合的时间才尝试。