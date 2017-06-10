移民局总监亲率取缔行动 逮41名涉不道德交易男女 中南马新闻

慕斯达法（穿黑外套及戴眼镜者）亲自到酒店房内进行调查。

多达41人在今次行动中被捕，包括12男29女。

（新山10日讯）移民局总监拿督斯里慕斯达法斋戒月期间，亲自率领该局执法官员取缔新山一家酒店，逮捕41名疑涉及不道德交易的男女。

该局今日发表文告称，这项行动是于周五（9日）凌晨12时30分展开，由慕斯达法率领柔佛州移民局局长及41官员进行。被检察的酒店位于士古来的一家酒店。

41人疑触犯1959／1963年移民法令（2002年修正法令）而被检查，之后41人（年岁介于17至50岁）包括12男29女，悉数被逮捕到柔州移民局，以进一步调查。当中包括有28名外籍人士，包括3名新加坡籍男子丶21名越南女子丶3名泰国女子及1名印度男子。而另外的13人为大马人，8男5女，统统被怀疑在酒店房内进行性交易。

慕斯达法指出，当中的一些被逮捕者，已证实没有合法的证件，而且还有人涉及持有假证件。

在行动进行时，慕斯达法指所有的外籍女性，都反锁在酒店房内，包括有各籍男性在房内，疑是进行性交易。

由于一些房内的男女不愿意打开房门，官员在别无选择之下，惟有撞开房门进行搜查。

慕斯达法表示，相信有关性交易是通过使用手机应用程式WECHAT系统进行，初步调查，每次的性交易，价格介于200至500令吉之间。

此次的行动，移民局利用一个月的时间进行部署。

慕斯达法强调，虽然目前是在斋戒月期间，惟当局还是会采取严厉的取缔行动。

根据移民局的数据显示，从今年1月1日至6月8日，移民局共采取了6642项行动，共有7万1925人受到检查，当中有2万604名外籍人士以及597名雇主被扣留，而触犯我国法律的2万4827名外籍人士则被驱逐出我国。