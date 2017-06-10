教长：加速至4G 提升6700学校网速明年完工 北马新闻

（亚罗士打10日讯）教育部锁定放眼从今年至2018年，全面提升全国各源流共6700间学校的网速，即从4Mbps提升至8Mbps到10Mbps。

教育部长拿督斯里玛兹尔指出，教育部是希望借此提升教师与学生之间的联系，尤其在郊区的学校。

他说，东马学校及西马一些州属的县内学校依旧使用着Vset系统。

“有望通过提升网速计划下，至少能把网速提升到4G网速。”

他是于周六在吉北巴东得腊甘榜克拉沙社区中心为一项宗教活动主持开幕后，在记者会上如此表示。

他说，提升学校网速能协助在郊区或城市的学生掌握科技知识，并相信这也是首相拿督斯里纳吉对于国家及人民发展的策略，尤其在教育方面。

询及这项提升学校网速所需的拨款，玛兹尔表示已有特别拨款。

反驳国家面临破产言论

另一方面，针对反对党指国家面临破产一事，他反驳指，有国际组织指我国经济表现是处于在良好的轨道，加上政府有经济发展蓝图。

因此，他劝请反对党勿在斋戒月发表不实或毁谤的言论，因为一些言论是不可理喻的，要发表言论就必须要有根据。

与会者有吉打州行政议员拿督峇鲁希山等人。