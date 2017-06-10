卢界燊拿鸡毛扫诠释法令 是首长机构卖太子道地段 北马新闻

（槟城10日讯）槟州民青团代团长卢界燊拿鸡毛扫诠释槟州首长机构法令，反驳槟州首席部长林冠英，强调根据该法令第四条文，太子道卖地只是首长机构的决定。

他强调，他身为一名合格律师及在咨询了数名资深律师的意见后，他想告诉槟首长，这个2009年的首长机构法令是一个非常简单的法令，是赋权予首长的一项法令。

他说，任何读过这法令的资深律师会认同他的见解，只有“half past six”（半桶水）的律师会有不同的看法。

他续强调，既然首长于周四尝试解释首长机构法令内容，而又对此不甚了解，那他今日诠释这法令的内容，其中根据该法令第3条文，只阐明拥有首长职位的人，可以用首长机构之名成立一个机构，第5条文为附加权力，但此条文的A至G，不包括卖地或买地，只是投资与贷款而已。

他透露，上述法令的第6条文只阐明首长机构可签署的人为首长或首长委任的人选。

“让我提醒槟州首席部长，太子道这块地在还未出售予槟榔医院前就已属于首长机构的地段。”

他重申，太子道的地段是以首长机构名下卖出去，然后州行政议会只是批准把有关地段“放置”在首长机构之下，并不是通过卖地的决定，卖地是首长机构的决定。

“我们一直在说出售属于首长机构的土地， 而首长机构作出的相关决定，是由行动党州政府中的其中一个人的决定。这就是“一个人的决定”。”

“再说，2009年首长机构法令并没规定成立董事会或委员会管理首长机构，所以，整个首长机构的权力中心是放在首长一个人身上。”

他是在记者会这么指出。出席该记者会者尚包括槟州民青团秘书张引弘、副团长沙拉华纳及槟州民政党宣传局主任黄志毅。

冀槟民不会付出代价

卢界燊希望槟州政府能一次过告诉槟州人民，到底贷款将充作槟州交通大蓝图计划填海的过桥融资或用在海底隧道计划上。他强调，他并非是在搞破坏，但只是希望槟州人民不会付出代价，承担“没完没了”的贷款。

他说，海底隧道计划是以填海110英亩支付来实行，槟州政府从来没有提过有需要过桥融资，即使在州议会通过槟州借贷法案时，槟首长也没有提及有关问题。

“但槟州地方政府委员会主席曹观友昨日却表示槟州贷款也可用在海底隧道计划上。”