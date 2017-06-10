黄志毅：甫通过法令多了“空地”字眼 槟会否再卖土地？

（槟城10日讯）槟州民政党宣传局主任黄志毅质疑州政府是否会在2017年槟州体育馆与空地机构法令所赋予的权力之下，尝试售卖更多州内的土地。

黄志毅说，有关法令甫在最近召开的槟州议会通过。根据其他州属所成立的机构，多数都是管理州内的体育馆或体育场，然而槟州政府所通过这项法令却多了“空地”的字眼，而这当中是否存有任何议程呢？

黄志毅今日在民政党槟州副秘书黄婉娴、民青团副团长普文及该团州委陈来源的陪同下，在该党槟州总部所召开的记者会上这么指出。

“我们必须确保任何法案、法律或条规是透明的，以避免任何滥权的事件发生。”

他说，“体育馆”所指的是任何一个由州政府所设立的体育馆，当中包括体育场所、设施或由当局列为体育用途的建筑物。

他指出，“空地”所指的是任何的地方，当中包括整片或部分被宪报为公共花园、公园、休闲公园、旅游胜地、公共步行的土地，或是一些由当局所圈定的公共地段都可被定义为空地。

为此，他认为，州政府应当将体育馆、体育设施和空地进行更好的规划，以将槟城打造成为更美好的城市。