叶舒惠：让社区更美好 公众咨询与对话应推广 北马新闻

（槟城10日讯）玻璃池滑区州议员叶舒惠认为槟岛市政厅应提高市民对公众咨询与对话的认知，让市民通过公众咨询与对话发表他们的声音，让社区变得更好。

槟岛市政厅与槟妇女发展机构于周六早联办“您的选择，您来发声”槟岛市政厅2018年预算案对话。这项预算案对话会是以“世界咖啡厅”形式进行，讨论环节根据4大主要考量区分，即健康、卫生与绿化、安全和公共设施。参与讨论的成员是透过国、州议员、选区协调员、市议员和乡委会的邀请，由各个背景男女所组成，同时一些女性非政府组织也受邀出席。

对于上述预算案对话，叶舒惠指出，大马国民对公众咨询与对话活动的认知没太深，所以参与度往往都会比较低。她建议市厅有必要通过更有效、更友善的管道提高市民对公众咨询与对话的认知。同时，她也认为市厅有必要分区域与不同层次进行民众咨询与对话，毕竟不同区域、不同层次的民众，拥有不同的声音。

她说，如果民众积极参与类似对话会，她相信会给市厅带来很好的回馈，提高市厅的工作表现。

对于叶舒惠的建议，市长拿督芭提雅表示认同与接受。她解释，市厅是在2015年才开放让市民参与预算案对话，2012年至2014年期间，市厅仅接受民众进行电子咨询。

她希望通过预算案对话会，在取得民众的意见后，市厅能更有效的进行明年度财务规划，并且提升槟岛各设施。

槟妇女发展机构总经理王美玲于致词时则表示该机构与市厅配合主办上述对话，主要是能听取男士以外的声音，以取得平衡发展。

收集意见讨论作总结

“您的选择，您来发声”槟岛市政厅2018年预算案对话共有36人参与，主要针对健康、卫生与绿化、安全和公共设施进行讨论，参与者被分为各小组讨论，每小组拥有一名市厅官员为主持人。小组下轮结束后，将派出一名代表汇报他们所提出的意见。

芭提雅指出，市厅在收集民众的意见后，会带回市厅特别理事会讨论，并作出总结。

当天，民众所提出的意见包括在公共建筑物或休闲场所设置哺乳室、报废摩托车和汽车问题、登山客要求在半山设休息站，让女性登山客得以休息、外劳所引发的安全与社会问题、流浪猫狗、飞禽、老鼠等问题。

在众多建议当中，报废摩托车和汽车问题是多名民众所提及的问题，他们都希望市厅能着手处理随意停放报废摩托车和汽车问题，以避免造成交通阻塞。民众提及不少报废摩托车和汽车被停放在高楼住宅区一带的停车位，认为市厅有必要采取行动。