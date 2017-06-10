“统考课题” 大山脚行动党促黄家业道歉 北马新闻

（大山脚10日讯）大山脚行动党党员吁请槟州前进党实权领袖拿督黄家业停止炒作统考文凭课题，并强烈要求黄家业向全国独中道歉！

黄汉伟：行动党槟政府承认统考

槟州首长政治秘书黄汉伟周六与30余名大山脚行动党党员召开联合记者会，反驳黄家业在“独中统考是否违宪”课题上所发表的言论。

黄汉伟表示，行动党及槟州政府不仅承认统考文凭，更在9年内拨出1700万令吉予州内5所独中，同时给予独中教师的奖励金数额达120万令吉。

他说，教育始终是联邦的权限，黄家业应邀约部长拿督斯里廖中莱、拿督斯里魏家祥、拿督斯里马袖强及教育部副部长张盛闻展开辩论，而非承认统考文凭的行动党。

温维安：前进党无理攻击

前威省市议员温维安说，独中教职员和董事会几十年的坚持和付出，为国家培育无数英才，华社都懂得感激和尊重。惟，前进党为捞取政治利益，竟用统考文凭为工具， 对行动党进行无理的攻击。

洪敦吉：3领袖无暇在无谓争论

大山脚行动党元老洪敦吉表示，华社都知道行动党努力争统考文凭受承认，而行动党3位领袖不是因为害怕而缺席辩论，只是无暇费时费力在无谓的争论。

前威省市议员黄俊福则对前进党抛出2个问题，即州政府每年制度化拨款予独中，为何黄家业视而不见？以及要黄家业为“槟城人民盲目支持林冠英”的言论拿出证据。