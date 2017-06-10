FGV董事执委驳斥 荒谬投资指责不实 国内新闻

（吉隆坡10日讯）环球创投控股公司（FGV）人事震荡风波，该公司董事会执行委员会驳斥，被停职的总裁兼总执行长拿督查卡利亚发表“荒谬投资”指责不实。

执行委员会主席拿督奥玛沙林澄清，该公司并未扩展子公司Felda Cambridge Nanosystems（FGV CNS）有限公司。

他今天发文告说，根据查卡利亚对媒体的讲话，（环球创投）欲注资1亿英镑扩展FGV CNS的说法不属实，此事也从未呈上董事会讨论。

他也反驳查卡利亚指该公司在过去三四年内已亏损1亿1700万令吉的说法。

他说，环球创投在2013年12月接管FGV CNS，而从2014年至2017年4月的亏损是500万英镑（约2750万令吉）。

奥玛沙林也否认，该公司计划投资3亿令吉，以收购一家位于巴生的奶精工厂30%股权。

“（此计划）从未获得投资委员会核准，因无法判准该公司对我们的增值价值，和对我们旗下企业的协同效应。”

本周二，查卡利亚受指示请假时向英文《星报》透露，在发生停职事件前，他曾尝试阻止数宗“荒谬”的投资。

他举例，其中一项他反对的投资，即是注资1亿英镑（约5亿5100万令吉）到FGV CNS。

这家公司生产纳米碳。根据查卡利亚，它在过去三四年内，已亏损1亿1700万令吉。

“现在他们（环球创投董事局）要扩展，需要另一笔1亿英镑。我认为这是荒谬的，我们是一家种植公司。”

他披露，为了阻止这项投资，他找上董事局谈判，虽然董事局一度同意终止投资，但三周后却U转，决定继续投资。

他也不同意，公司计划投资3亿令吉，以收购一家位于巴生的奶精工厂30%股权。

隔天，他向反贪会委员会举报，而反贪会于本周四前往环球创投公司调查，逗留8小时搜证，取走装在4个小纸箱及3个塑料袋的文件作进一步调查。

政府也委任首相署前部长拿督斯里依德利贾拉为独立方，全面调查真相及提呈解决方案。

沙里尔：乱局将影响联土局

联邦土地发展局主席丹斯里沙里尔要求，子公司环球创投尽速委任3名联土局提名的董事进入环球创投董事局，以解决内斗危机。

他透露，环球创投至今仍没有回复他们的请求。他认为，这是很正常的请求，因联土局拥有33%环球创投股票，为最大股东。

他昨晚在新山出席一项慈善活动后对记者说，联土局董事局已于上月23日决定，委任3名代表进入环球创投董事局。

根据《马新社》报导，这3名代表，分别是2名联土局管理高层和1名联土局董事。