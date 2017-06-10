穆迪就合并计划发表报告 大马与兴业银行齐起 经济新闻

（吉隆坡10日讯）穆迪投资者服务（Moody’s Investor Service）认为，大马银行有限公司（AMBANK，1015，金融组）和兴业银行有限公司（RHBBANK，1066，金融组）的合并计划对前者信贷有利，而后者的效益较小后，导致两者股价双双走高。

周五收市时，大马银行升13仙或2.67%，报5.00令吉，成交量有698万4200股，市值达147亿令吉。

兴业银行添3仙或0.59%，挂5.13令吉，共552万3900股易手，市值达205亿7000万令吉。

根据穆迪发布的报告，兴业银行的潜在效益，可能受到合理化新合并公司的组织架构和基础结构的营运挑战而大打折扣。

穆迪表示，兴业银行将侨丰投资银行集团（OSK Investment Bank Group）整合后，其他涉及本地银行的合并将会面对重大挑战，营业额和成本协同效应将在整合后多年才可实现。

该机构指出，营业额效益只有在合并公司出现巨额重组开销后才能实现。

穆迪说，以独立信贷为基础，大马银行的资金较兴业银行弱。

穆迪补充，大马银行在国内存款的市场份额较小，且存款组合中低成本的来往和储蓄户口比例也低于兴业银行。