英国大选结果出乎意料 欧股震荡后攀高 经济新闻

（纽约10日电）周五欧洲股市震荡不定后攀高，因英国大选没有政党赢得多数议席促使英镑急跌后，刺激英国出口股上涨所致。英国不久将开始退欧磋商。

泛欧STOXX 600指数整日在平盘上下方游走后，闭市上涨0.3%，报390.39点。

英国股市的富时100指数闭市上涨77.35点或1.04%而至7527.33点，跑赢其他欧洲主要股票指数。法国股市的CAC 40指数闭市起35.47点或0.67%而至5299.71点，以及德国股市的DAX 30指数攀高102.14点或0.8%而至12815.72点。

英国选举结果对首相特丽莎梅带来沉重打击，她领导的保守党失去了议会多数议席的地位，英国将陷入政治混乱。

大选结果拖累英镑下跌最多2.5%，从而提振英国跨国企业的股价，包装公司Smurfit Kappa、安托法加斯塔矿业以及渣打银行上涨2.5-5%不等。

相反，公司营收主要来自国内市场的英国企业股价受创，莱斯银行集团下跌1%，马莎百货跌1.8%。

外媒指出，特丽莎梅面临下台压力。英国官方9日公布的统计数据显示，在8日的大选中没有任何一个英国政党获得超半数的席位，英国将出现“悬浮议会”的局面。

报道指出，特丽莎梅未来在议会拥有的席位比宣布提前举行大选前的330席更少，她试图在大选中取得压倒性胜利的希望已经破灭。

根据BBC消息，英国首相特丽莎梅据悉无意辞职，正努力在保守党获得最多议会席位的基础上组建政府。

唐宁街表示，特丽莎梅现在已与小党派北爱尔兰民主统一党达成谅解，该党拥有的10个席位将使特丽莎梅拥有足够的席位继续执政。

但分析师表示，由于大选缺乏明确的赢家，这也给英国脱欧程序带来了许多问题。特丽莎梅称大选是强化她在英国脱欧谈判中力量的途径。之前她的行动计划在议会面临着阻力。