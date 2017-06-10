5大科技巨擘惊魂一日！ 市值蒸发近千亿美元 经济新闻

（纽约10日电）根据CNBC报道，科技股在美国股市周五的交易中遭到了“惩罚”，其中大型科技公司的表现最为惨淡。

美国5大科技巨擘——苹果、谷歌母公司Alphabet的A股、微软、社交网络巨头Facebook和亚马逊——的总市值在美股市场周四闭市到周五闭市之间损失了逾975亿美元以上，从而拖累纳斯达克综合指数遭遇了今年以来最差的单周表现。其中，苹果周五股价闭市下挫近4%，其他4大巨擘的股价也均下跌了3%以上。

在周五的大多数交易时段里，标普500指数科技板块中都仅有3只股票呈现出上涨走势，分别是IBM、天睿公司以及西联公司。

从成交量方面来看，苹果、Facebook、亚马逊、流媒体视频服务供应商Netflix和Alphabet周五的股票成交量均相当于30天平均值的一倍以上。

对于今年以来已大幅上涨的科技股而言，周五的这种下跌是非常罕见的。在今年截至目前为止的交易中，追踪科技股的交易所交易基金SPDR ETF仍旧总计上涨了近16%；在标普500指数的各个股项中，信息技术股也仍是领先的一个股项，今年以来总计上涨了18.5%以上。

私人财富管理公司The Bahnsen Group创始人大卫巴恩森说：“情况很明显，它们就是被超买了。它们的估值已经高到了过分的地步。”

纽约时报也曾在本周较早刊载报道称，科技股的“一飞冲天”已经给投资者带来了“估值焦虑”的不安情绪。高盛集团的分析师则写道，科技股的动能“已经制造出了一个估值“气穴”。

巴恩森在周五接受CNBC采访时说：“市场上有种感觉是，许多投资者都认为（5大科技巨擘）是很安全的。许多基金经理人都害怕自己不持有这些股票（因这会坐失良机）。”