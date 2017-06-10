隆股市料将趋软 娱乐新闻

（吉隆坡10日讯）下周大马股市走势料将疲弱，各主要指数可能回降，尤其是创业板指数料将大幅度下挫。

最近大受垂青的科技股料将在下周带领大市走低，因尽管周五美国股市的道指上涨至历史新高，但当地的科技股却突然遭受大卖压而急挫，促使纳斯达克综合指数急跌113.84点或1.8%而至6207.92点。

一名分析师表示，科技股料将遭受套利回吐卖压，但重量级蓝筹股可能获得扶持，并将帮助抑制大市的跌势。

市场在面临美国前FBI局长科米在议会作证，以及特丽莎梅未能在英国大选赢得大多数席位等事件时仍然保持沉着冷静，但随着一些大型科技股重挫导致纳指在周五一度下跌超过2%，市场恐慌情绪突然升高。这料将打击全球投资者交易情绪。

衡量市场恐慌程度的芝加哥商业交易所CME波动指数（VIX）最高大涨19.2%，报12.11点。

从整体来看，英国大选对金融的影响不大，因此市场的关注焦点很快就会回到下周的美联储会议方面。

根据芝加哥商业交易所的美联储观察工具显示，目前交易商预计美联储在下周会议上加息的机率高达95.8%。

此外，若国际原油价格持续大波动的话，也料将影响隆股市的表现。上周纽约商品交易所的原油期货价格下跌了3.8%。

大马富时隆综合指数于本周总计上升11.94点而至1788.89点。富时全股项黄金指数涨82.43点而至12764.69点，金融股指数上涨86.15点至16790.02点，以及创业板指数起29.75点而至6382.23点。

本周隆股市成交量达110亿2000万股及总值达120亿1000万令吉，少过上周之成交123亿4000万股及总值140亿1000万令吉。

下周一（6月12日）隆股市将休市一天，因适逢可兰经日公共假期的关系。