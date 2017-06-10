令吉表现将受外围因素影响 经济新闻

（吉隆坡10日讯）由于最近国际出现许多重大事件和不确定因素，因此预料下周本地汇市的交易将弥漫谨慎气氛，以及令吉兑美元汇价或将起伏不定。

一连串来自海外的因素料将持续影响令吉的表现，包括最近大波动的国际原油价格之未来走势、欧美国家动荡不定的政局，以及美联储未来的进一步行动等。

本周纽约原油期货价格下跌3.8%，因美国上周活跃原油钻井数量连续第21周上涨，使人担心美国的原油产量将会继续提高。

到目前为止，金融市场对英国大选的结果反应很平静，但是可能会在未来几天和几个星期时间里看到市场出现很大的波动，除非英国议会对出乎意料的大选结果回应很顺畅。

从整体来看，英国大选对金融市场的实际影响很小，因此市场的关注焦点很快就会回到下周的美联储会议之上。

根据芝加哥商业交易所的美联储观察工具显示，目前交易商预期美联储在下周会议上加息的几率高达95.8%。

本周令吉兑美元汇率升值至4.2635/2665，上周为4.2790/ 2820。

此外，令吉兑新加坡元汇率由上周之3.0873/0901趋稳至3.0795/0827、兑每百日圆由3. 8380/8417趋软至3.8615/8653、兑欧元由4.8015/8053升值至4. 7628/7674，以及兑英镑由5.5062 / 5105走强至5.4291/4351。