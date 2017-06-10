女婴入院后脚现血洞 家人疑吊抗生素出状况 北马新闻

报道：郑志贤、庄阳奕

（槟城10日讯）8个月大华裔女婴家人控诉，女婴日前发高烧及疑患白喉症入院就医，疑私人医院医生为她吊抗生素出现状况，入院未至10小时吊完抗生素后，女婴脚部就开始起红点，最终双脚更演变成一大个“血洞”！

女婴叔叔Jayden及姑姑Sharon，今日分别通过个人脸书贴文指出，孩子原本只是发烧，入院时身体皮肤完好，岂料进入私人医院后，医生给她吊抗生素后脚部出现“血洞”。

Jayden在贴文中说，孩子的脚部变成这样后，院方声称没有相关专科医生，还叫家人为孩子转院，草草了事。

据Sharon指，其小侄女日前在住家发烧，服用退烧药后，虽然体温仍上上下下，不过当时孩子还可以活动。日前凌晨因为突然发高烧至39.9度，家人心急之下将孩子送入私人医院的24小时急症处求医。

“当时，医生拿布用冷水为孩子敷身，随后医生指孩子须马上入院，同时也怀疑孩子患白喉症。家人就办理入院手续，院方让孩子吊水。那天是在周日清晨4时入院，主治医生没来。”

“代班的医生为小侄女看诊时称，孩子血液里有细菌，所以要吊抗生素。医生说，有检验到细菌，但不要紧，只要吊抗生素就可以了。”

“我们以为医生是对发烧及白喉症对症下药，就让医生去医治，结果吊完一小包抗生素，孩子脚部就出现状况。”

医生否认是抗生素引起

Sharon在贴文中说，事后，主治医生反问孩子脚部怎会这样？是否被蚊子叮到?当时，家人反驳对方，孩子到院时皮肤完好，吊了抗生素才引起此病况。

她说，医生否认是抗生素引起，并指会安排皮肤科来诊断病情，且于当晚再为孩子吊最好的抗生素。另外，急症医生指孩子患白喉症，但主治医生则指没患白喉症。

据知，女婴再吊抗生素后并没好转，脚部却先起红点后再出现黑点，且越来越严重，最终有关医生指该院没有细菌感染专科，而建议家人为孩子转院至中央医院。

先后转院两次 皆查不出病因

女婴先后转院两次，她在首间私人医院治疗脚部出现“血洞”后，转院至槟城中央医院治疗。家人过后再将女婴转入另一家私人医院就医。

Sharon在贴文中说，孩子被送往槟城中央医院，见了专科医生，也说不出病因，然后说要验血。

“医生指要割孩子的大腿肉抽取样本进行检验，孩子的脚被割肉后，却要等3周报告才会出炉。家人看着孩子每天都在抽痛、发烧及哭。”

“我们在探问是否有其他私人医院可医治时，有关私人医院医生指还有另一家，最终我们决定让孩子再转院至另一家私人医院，以接受治疗。”

目前留院观察 家人冀免开刀

女婴目前在槟城一家私人医院接受治疗及观察，家人希望孩子的脚部“血洞”病况能改善，不须开刀割肉。

感激大家关心

Jayden周六（10日）下午在脸书上贴文，“谢谢大家的关心与祝福！Abby，刚洗完伤口。刚才医生说，再需要观察一天，看明天的伤口状况如何，希望不需要开刀割肉。”

另外，Sharon也贴文感谢这家私人医院的专科团队，给孩子良好的治疗。

家人不愿发表谈话

另一方面，本报记者周六下午前往该家私人医院儿童病房欲向女婴家人了解孩子病情进展时，女婴家人表示，他们不愿发表任何谈话，交由女婴父亲处理。

不过至截稿为止，本报记者仍无法联络上女婴父亲，因此无法获取对方回应。