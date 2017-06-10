坐以待毙，谈何容易？

文：董恪宁

经济不景，生意萧条，股市不振，油价低迷，汇率不举，家家捉襟见肘，户户钱不够用。处境如此，这个国家，不论国际的网上，还是全马之街上，举目一看，环滁皆金钱游戏也。

牵着国人的钱包走的JJPTR，万万不是第一头母鸡。尽管国家机关一早严厉警告，只是任谁也不当一回事，仍然心无旁骛地心甘情愿地自陷20%高回酬的泥沼，不愿拔出。

诸如MBI与Mface国际有限公司，自然也不例外。新闻已说，5月22日国家银行已经将之列入“金融消费者警示名单”, so what？在玩家眼里，一切都不是问题，只要不是我的问题。

何况，国际集团，MBI旗下子公司，据云大大小小，多的是：当中的社交平台Mface，可以用作交易虚拟币（M币）。槟城的那一间M Mall O2O商场，甚至人山人海，生意好得不可思议。

众人的心态既然如此，，社会的病态和变态之丛生，可想而知，自不待言。难怪6月4日五行币“王者归来”在槟城的晚宴，仍有拥趸染金头发，纷纷穿上绿衣，成群结队地涌入才能园多元礼堂，准备领取1000令吉现金。

当然，坏消息亦有。MBI之父张誉发，曾因红岛咖啡连锁店被控上庭。中国、台湾与泰国媒体，也多番抨击。2016年，泰国警方曾在MBI位在宋卡的办公室，一口气起获约1千万令吉的现金！

5月29日的“代币行动”（Ops Token），一口气突击6个据点之后，部门现在令下冻结了MBI集团名下所有的91个相关户头，涉及金额据悉高达1亿7700万令吉之多。

此外，各报报道，甫在4月初开盘，打着每天可提款12%“好康”的MaxFlex金钱游戏，盛传也倒了！官网maxflexonline.com关闭，只能看到“违法禁览”的警告字样。

眼下随着未来世界首富张健在印尼被捕，五行币网站（www.ysmwxb.com）跟着休克，前景未卜；国内逾5000名会员集体投下的1750万令吉，恐怕犹如泥牛入海，从此一去不回！可是，谁会因此憬然有悟，从今以后，开始体会了投资的正道？

当然，阻人发达，实在太不应该；但是，对照了魑魅魍魉的血训，顾念苍生的前路，显然的是，国家教育部的课本，应该马上礼聘专人改写，加入攸关“金钱游戏”的篇章，让广大的小朋友从小全面认识庞氏骗局的本来面目。

然则，国家的行政机关，总是慢了半拍。两岸的大城小镇，尽是金钱游戏肆无忌惮之际，可是，中小学课本的内容，一切照旧，不及更新，启发大家认识那一则“坐以待币，谈何容易”的浅显道理。

结果，从上一代人，到下一辈的子子孙孙，全在排队等着陆续被骗。既然如此，处理此事，理当从教育的源头开始，用一代人的时光全力应对。可惜，大家眼里只有一带一路，这第一里路，仍然犹如独中认证的最后一里路。

认识这点，自可预见，“已有的事，后必再有；已行的事，后必再行；日光之下并无新事”。狂妄的歹戏，愚昧之覆辙，都将（被）重蹈，直到底牌打开，这才知道，拆掉了那一道风光的布景，随之看到了前路的满目疮痍。