70岁阿嬷每年捐血三四次 去年完成第100次捐血 国际新闻

（新加坡10日讯）70岁了还在捐血！阿嬷过去34年每年捐血三四次，去年完成第100次捐血，经常服用铁片和猪肝，要一直捐下去。

多年前，这名阿嬷吕陈波莉原打算在香港给病重的家父捐血，但有碍于自己是A血型，而香港只允许O血型的人捐血，所以没能够捐献。她回到新加坡后，决定捐血，尽绵薄之力帮助更多人。\=

她第一次捐血是1983年5月16日，之后每年都捐血3到4次，34年从不间断。

她说自己年轻的时候打壁球、游泳，近年也经常散步，身体十分强壮，所以捐血后从没有过任何不适。

但她感叹，自己年纪大了，去年几次捐血前做检查都没通过。她表示为捐血，自己多吃铁片和猪肝，增加血中的铁含量。

她在去年8月终于再次通过检查，完成第100次捐血。

时隔一年，她说自己还是想捐血，只要通过检查就会一直捐下去。

孩子们也表示，只要不影响健康，会支持她继续捐血。

陈进福（39岁，财务顾问）在过去的8年里，每3个月就捐一次血，更在今年2月开始，每个月捐血小板，过程每次长达2小时。

期间，他多次带两名4岁和2岁半的孩子通往，让他们看自己捐血的过程。他希望把捐血是平常的事的观念灌输给孩子，也借此机会和孩子共处，一举两得。

两人今天都在世界捐血日及捐血勇士颁奖礼上获颁感谢奖状。