3人篮入奥 体育新闻

（瑞士·洛桑10日综合电）2020年东京奥运即将迎来崭新元素，除了积极推广性别平等而在田径、游泳、乒乓等增加9项男女混合项目，近年崛起争取“入奥”的3人篮项目也终于完成了加入奥运大家庭梦想！

国际奥委会周五在洛桑总部确定2020年东京奥运会的项目设置，议决新增16个小项，比如男子和女子3X3篮球，击剑项目增加男子和女子团体赛，脚车共增加4个项目，包括场地脚男子和女子麦迪逊赛、小轮车BMX男女自由式比赛，游泳增加男子800米自由泳和女子1500米自由泳。

同时，减少了1个男子举重级别，至此东京奥运将有321个小项。

成为正式奥运项目的3×3篮球将设2枚金牌，男女两项各有8支球队、各32人参赛。

始于街头无传统强队

“对国际篮总（FIBA）和3×3篮球来说，这是历史性的一天，”国际篮总秘书长兼国际奥委会委员帕特里克·鲍曼说：“这一天是3×3篮球十年来辛勤努力的结果。在这段时间里，3×3篮球逐渐成形了规则，推出了自己的数码平台还有球员积分系统。”

国际篮总主席奥拉西奥·穆拉托雷则说：“3×3篮球具有相当的强度和技巧性，而且这个领域里没有传统强队。”

他表示，3×3赛事可以在购物中心这样的室内场所举行，也可以在户外的篮球场地上举行，甚至还可以在地标性建筑旁搭建起临时的场地举行。无论场地在哪儿，目标都是通过这种都市篮球嘉年华的形式直接向人们推广篮球运动。

“我们会继续推广这一城市运动，也完全符合2020年东京奥运会提出的城市集群的概念。该决定另一重要的影响是提供各国篮协新的金牌机会。对所有篮球世界和3×3球员来说，这是一个从街头到奥运，梦想照进现实的良机。”鲍曼补充道。

具体的3人篮奥运赛制、晋级系统以及举办地点都会在稍后进行公布。

本土兴盛 我能争牌

我国在不久前还举办了FIBA 3×3 U18亚洲杯赛，槟城和吉隆坡连续两年相继担任世界巡回赛入选站和正式积分赛的角色，这股“3人篮”之风早已吹进大马。

大马也在以上亚青杯斩获女子亚军，可见未来从东南亚和亚洲区开始争牌的潜力。

年轻化·门槛低·对抗强 3X3火速崛起

为何3X3篮球赛会在这几年像风暴般迅速刮过全球？中国媒体在3人篮入奥前夕纷纷寻求该领域资深人士对此分析。

“相比于正规的五人篮球比赛，3X3篮球赛对场地、比赛人数和时间的要求更低，而且能给更多没有专业训练的青少年球员提供比赛对抗的实战机会。”拥有20年篮球执教经验的陈峰教练表示。“但其实两者还有很多相似的地方，在阵地进攻中同样需要执行战术配合，球员也要更加均衡的能力，才能适应激烈的对抗。”

曾打过3人篮的中国职业篮球员林志杰表示：“3X3其实要更加简单，由于场上人数少，所以没有太过复杂的战术要求，更注重每个人的个人技巧。”

“3X3篮球赛的偶然性更大，每个人都有赢球的机会。”同时有网友表示：“估计三对三美国不会派NBA球员参赛！冠军还真不一定是谁的！欧洲球员也挺不错的，毕竟很多人高马大的！”

明年先登亚运 未来将设职联

世界上3X3篮球的首场比赛是1974年在美国密歇根州的周洛维尔镇开启的。在2010年新加坡青奥会上，3×3篮球加入并成为了第一项官方的3×3篮球赛事，自此带有了奥运属性，如今也正式成为第一个从青奥会项目升级为奥运会项目的运动。

2018年在印尼雅加达举行的第18届亚运会，3X3篮球赛已成为正式比赛项目之一。

鲍曼说，3X3篮球赛如今已拥有自己的世界巡回锦标赛，而且加入了亚洲沙滩运动会、亚洲室内运动会以及亚洲青年运动会。更重要的是，FIBA也正在酝酿推出职业联赛的可能性。6月17日至21日，FIBA 3×3世界杯将在法国南特举行。

“国际奥委希望吸引更多的年轻人，而3X3篮球显然非常适合这样的改变。很多职业篮球运动员也会愿意加入3X3篮球赛，去找到更多展示自己的机会。”

2024和2028奥运同时定举办地

除了赛项的重大改革，国际奥委会执委会周五一致同意“双分配”提案，将同时确定2024和2028年奥运会举办地。

但主席巴赫表示此方案还需在7月11和12日的特别会议得到国际奥委会委员通过。

巴黎洛杉矶欢迎

2024年夏季奥运会的举办城市将在今年9月投选产生，候选者为法国巴黎和美国洛杉矶。这两座申办城市均表态，欢迎国际奥委会执委会的决定。