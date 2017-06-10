畸形女婴弃医院 父母拒接回：医院有责任 国际新闻

（南京10日综合电）江苏一名女婴去年8月出生后，疑患有先天缺陷，其父母认为医院涉及“医疗过错”，向医院提出起诉，同时一直拒绝接回女婴。医院其后入禀法院起诉女婴父母，法院也裁定父母要将女婴接回，但周四女婴的父亲再一次当着法官面前拒绝执行，被当场拘留。

院方指出，女婴转到新生儿科最初是因为黄疸，但是随后又有不同症状出现，包括多发性畸形、肌张力异常、听力有问题及腭裂。“我们建议家长做进一步的检查，看是否有遗传或代谢方面的疾病，但是家长拒绝了。”

据指，女婴目前已经在新生婴儿病房住了10个月，医院的账单也累积至6万多元（约4万令吉），不过更令人着急的是女婴的身体情况。由于女婴出生后，很少晒到太阳，故此她的脸色苍白。另外，女婴的头部特别扁，估计是长期卧床而形成。

对于女婴父母以医院涉及“医疗过错”为由，拒绝接回女婴，法庭早前已作出判决，指父母二人有抚养小孩义务，要求立即接回女婴。父母不服上诉，但被驳回。法庭判决生效后，父母二人却一直失踪，直到近日女婴父亲经传唤前往法庭，却再一次拒绝接回女婴，结果即时被拘留15天。