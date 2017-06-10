黄家驹55岁冥诞 叶世荣黄贯中缅怀 娱乐新闻

6月10日是黄家驹的55岁冥诞，凌晨，叶世荣及黄贯中先后在微博缅怀，“家驹生日快乐！”“家驹无论你在那里，兄弟们祝你生日快乐 ！ ”

网友看后纷纷泪目，“感动，永远有人怀念家驹。”“一句生日快乐，寄托了我们对他的思念”

每年的六月总是会特别的思念他，愿你一切安好。驹迷们从未离开。希望你们能像我一样去喜欢他，让我们来看看Beyond的那些之最吧。

诞生最艰难的唱片《再见理想》（1986年）

代表曲目：《再见理想》成立3年后的第一张专辑，而且还是乐队成员自己出资制作发行的。这张自费出版的盒带虽然销量很差，却使得Beyond拥有了第一批忠实歌迷。

最具里程碑意义的唱片《秘密警察》（1988年）

代表曲目：《大地》《喜欢你》《秘密警察》开启了Beyond的新时代。Beyond开始转向清新流畅的流行摇滚，像《大地》这样充满家国情怀的作品和《喜欢你》这样的流行情歌小品。

销量最高的唱片《BeyondIV》（1989年）

代表曲目：《真的爱你》《BeyondIV》销量突破双白金。《真的爱你》这首献给母亲节的作品流传至今。Beyond这种巨大的商业成功和同期达明一派特立独行相呼应，香港乐坛的第二个乐队时代来临了。

最早的国语唱片《大地》（1990年）

代表曲目：《大地》，这张《大地》中收录的几乎都是Beyond最成功作品的国语版本，其艺术水准和流行性都是毋庸置疑的。《你知道我的迷惘》和《大地》都在那个时候沸腾了一代内地歌迷的心。

眼界最开阔的唱片《命运派对》（1990年）

代表曲目：《光辉岁月》，《命运派对》中对南非领袖曼德拉的致敬、对社会虚伪的揭露、对环保的关注，都显示了Beyond已经成为一支真正视野开阔的乐队。

最具纪念意义的唱片《祝你愉快》（1994年）

代表曲目：全部歌曲这是一张由陈升、赵传、周华健、齐豫、林忆莲、黄耀明等群星为纪念黄家驹而录制的一张致敬唱片，唱片中所有歌都是Beyond历年代表作的翻唱版本。

黄家驹是一个天才的词曲作家，他一生创作过数百首作品，其作品题材涉猎广泛，除了十几首情歌外，大致可分为励志、Beyond式怨曲、和平与爱、家国情思四类。他的创作从来都不局限于情歌，他写的很多歌曲都是呼唤和平、关注家国命运、谴责战争与不公平的世界，比如《光辉岁月》是黄家驹写给南非黑人领袖曼德拉的作品，这首歌曲体现了黄家驹在创作上的广阔眼界（腾讯网评、《南方人物周刊》评）。