持续性稳定的投资 儿童财商

文：邱甲伟

最近在小学的基础课程里，遇到一位高年级的学生问我：老师，你有玩金钱游戏吗？让我觉得，我们的儿童理财教育更需要坚持下去，更需要教育我们的孩子正确的金钱观念。这里并不想讨论金钱游戏的对与错，只想以教育角度去看待这项事件。

大多数的成人都想寻找一种工具或一种方法以赚取更多的金钱，这是没错的。但是如果知道赚取金钱的方法会伤害到身边的朋友或者影响下一代，那么我们就必须考虑到更多。我们不可以觉得对自己有好处就可以，别人有损失也是他们自愿的，不关自己的事。我们需要知道，这风气会影响着下一代，可能会让他们的思维偏差，想不劳而获，很想走捷径，甚至没有斗志和竞争力。届时，整个社会会变成什么样子？

别让孩子不劳而获

我们站在理财教育的角度，只能够说要了解才投资，尤其是高回酬的投资，更要非常小心。别灌输孩子不劳而获的观念，要时常教育孩子要付出才会拥有。所谓“君子爱财，取之有道”，相信我们也不想我们的下一代为了赚取更多的金钱而有所偏差。家长在这一块必须很小心的处理，千万别让孩子有所误解。

投资的定义是什么？早期的投资定义是要抵销通货膨胀。到后来，投资让大家觉得可以赚取被动收入，甚至可以财务自由，所以就越来越多人想透过投资来创造更多的经济来源。这都没有错，只是越来越多种投资平台的出现，会让大家混淆，所以大家要非常谨慎的筛选，要真正选择自己了解的适合平台。这里想和大家分享一个持续性的稳定投资，就是价值投资方法。

宁可不赚也不可以亏

价值投资是股神——华伦·巴菲特所启用的投资方法。虽然这方法并不是他创造的，不过他却把这价值投资方法发扬光大。价值投资大概已经有100年历史，也证明了世界上前100位最成功的投资者，有95%都是利用价值投资方法投资赚钱，而华伦·巴菲特就是最成功的一位。华伦·巴菲特常常说到，持续性稳定的投资是很重要的，所以投资是要看长远的。他也强调，宁可不赚钱也不可以亏钱，一旦亏了钱，就必须付出两倍的力量来把钱赚回，所以巴菲特的价值投资方法是很保守的。

价值投资的回报可能会比较慢，一年可能20% 或30%，所以很多人并不觉得吸引。那我们要强调的是持续性的获利，这才是最重要的。我们可以通过雪球效益，把投资金额越滚越大，而不是赚到钱之后就立刻拿去花，要记得财富是需要累积的，所以做投资是需要有计划的。我们要清楚知道投资是为了以后可以赚取被动收入或者其他目的，当投资获利10%后，我需要怎么做，又或者亏损了10%，我又该如何处理，我的投资组合可以有效的帮助我吗？我有做好风险管理，分散投资吗？这些都是要在做投资之前的准备功课，天下没有免费的午餐，每个人都必须付出才能够拥有，这观念是非常重要的，我们都必须让孩子清楚的了解这个道理。