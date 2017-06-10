洪金宝想送孙去少林寺 洪天明抗父命说不 娱乐新闻

（香港10日讯）中国新浪网报道。洪金宝（三毛）与洪天明父子档，演出由陈嘉上执导的电影《荡寇风云》。洪天明很开心跟父亲同演一部电影，但接获剧本时得知一场对手戏都没有，觉得非常失望。

问洪金宝觉得洪天明打得如何？他笑着说：“没看过不等于不知道，天明有多少料子，我了如指掌。他16岁回香港跟我，身手相当好，做动作没问题，功夫就不知道。”

洪天明目前最希望三兄弟（天照、天祥）和父亲一齐拍电影，其工作室正度剧本，一定要有适合剧本才开拍，非为做而做。可会加上儿子洪大仁（TJ）？洪天明摆手说不。洪金宝则表示想送孙儿去少林寺学功夫。洪天明不舍得，断然说不。

洪金宝希望洪天明再造人，洪天明说：“钱是其次，要有时间分配给小朋友。我成立了工作室，刚起步搞电影，要花很多时间，尽力吧！我已叫2个弟弟帮忙，快点结婚生小朋友。”洪金宝说：“最好每人生3个，共有12个内外孙，可以慢慢照顾他们。”

已有自己工作室，转向幕后的洪天明与无线仍有合约，正等无线给他好的角色，希望不是二、三线角色。