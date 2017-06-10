反贪会官员也涉贪 知法犯法涉嫌勒索警员(视频) 北马新闻

（大山脚10日讯）反贪会官员也涉贪!一名在反贪会服务16年的反贪会北马区情报组资深官员知法犯法，涉嫌勒索警员，周六早上被带往大山脚法庭申请延扣3天至6月12日 ，以协助调查。

嫌犯涉嫌向一名警员勒索，要求对方每个月给他3000令吉贿赂金。惟，遭勒索的警员不愿就范，并且就此报案。

该名38岁嫌犯任职布城反贪会情报组，专门负责收集北马的情报。

嫌犯与涉案警员是于6月8日晚上10时20分在诗布朗再也一间油站见面，当时嫌犯指本身负责报告非法赌博活动的情报，若该名警员不要被反贪委会找上门，需按时每月缴交3000令吉掩口费。

该名警员不愿就就范及向警方投报。隔日即6月9日晚上10时许，嫌犯在大山脚马章武莫一家餐馆与涉案警员进行交易时，遭埋伏的威中肃赌及反风化组警员当场逮捕，人赃并获，警方从其身上取获3000令吉。

警方将援引刑事法典第384（勒索）条文调查此案。同时，警方也在嫌犯被充公的物品中，寻获2颗子弹壳。

38岁嫌犯今早9时10分与其他嫌犯抵达法庭，身穿橙色扣留服的他面对媒体镜头时，全程以衣服遮住脸部。