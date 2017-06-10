最爱鱼香茄 走在路上



忙疯饿坏的同时突然联辉电话过来邀吃饭，我想都不想就说：好……因为也想出去放松。

我们去中国沙县风味的《大姐》餐厅吃饭，因为是中国厨师所以食物都做得相当地道，色香味俱全。

我最爱吃“鱼香茄子”小甜下饭非常惹味，“酸菜水煮鱼”做出水准但我个人不喜欢花椒麻味、“回锅肉”小咸辣香喷喷、简单的炒蛤蜊因为撑握了味道和火候同样叫人爱不释口。过后又去caffe Bene 吃冰聊天，感觉舒服。

下雨天留客天我们继续天南地北大声说大声笑，还有什麽时候能过得如此滋味，所以珍惜。

最开心莫过于见到脸友，认识好久终于有机会遇见好开心。没有目的的饭局吃得最过瘾，没有心机的三五好友聚集才是最真诚交往。

自在深呼吸

最近爱上深呼吸。 超开心，深呼吸。

不快乐，深呼吸。 心情烦，深呼吸。

工作中，深呼吸。 不舒服，深呼吸。

常忧虑，深呼吸。 无事忙，深呼吸。

和你分享一个简单动作，慢慢吸进来长长呼出去一再重复，几次之后心情开朗人也精神。不管何地何时，站着躺着坐着走着也能来这动作。做好做完、自在轻松，不信你试一试。