吃苦当吃补 蕉风椰语

接到某学生母亲的电话，问我今天学校是不是有课外活动，因为她的孩子到现在都还没回家。我老实告诉他妈妈，学校没有什么课外活动，就算有也会预先通知家长，更何况她孩子已上中学了，不可能到小学来参加课外活动。

这时他母亲才解释，某某告诉她，这是母校办的特别活动，希望他们这些已离开学校的同学，能够给学弟学妹一些经验分享。

才挂了他母亲的手机，某某就打来：老师，我是某某啊，我妈妈有打电话给你吗？我责怪某某不该欺骗母亲，我一直觉得他是好孩子，可是他让我失望了。

某某沉默一回，才说他不想回家。从他的语气中，我感觉到他的失落和生气。我问某某在哪裡后，叫他在那里等我，我现在就去会一会他。

见了某某，问他为什么不回家，可知妈妈有多担心。某某听了告诉我他不喜欢这个家庭，因为他的养父不喜欢他。

我问他为何有这样的感觉？他举出许多例子，其中他的养父总叫他做许多事情，例如洗碗洗厕所，扫地折衣也是他负责，和他同年的养父的女儿却不必做这些工作，而且他的养父只带他们出去玩和吃东西，从来不会带他出去，甚至从来没有给他好脸色看。而他的妈妈见到这种情况也不敢出声，让他非常失望，因为亲生妈妈都不为他说句公道话。

听着他诉说委屈，我很想代他出头，但我贸然找他家长关切，只怕会引起反效果。我只好摸摸他的头，告诉他老师会关心他，有什么问题可随时找我。过后我带他去吃快餐，算是弥补我对他无能为力的愧疚感。

临送他回家前，我对他说：现在所吃的苦，就当着是吃补。我要他答应我以后不随便跷家，某某点头，眼神却充满哀伤。我眼睛都红了，可是却又爱莫能助。希望他明白老师不是不帮他，只是他家庭太复杂了，我得找些时间，想个两全齐美的方法，才不会引起反效果。