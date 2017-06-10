神经质 建利式记录

或许是因为之前经历的诸多惊魂，我们的胆子似乎变小了，担心的东西也更多了，慢慢地我们都变得神经质起来了。加上很多朋友都会基于本身的孕儿经验给我们很多的劝告，所以我们的顾虑也是日积月累地增加。

经历了那么多波折，就连最大的基因异常惊魂也过关了，如果日后因为本身的大意而保不住孩子，我们很难原谅自己。所以我们一直都小心翼翼，任何可以伤害宝宝的几率，都会被我们完全扫除。而其中一个很恼人的不稳定因素，就是出远门。

为了胎儿的安全，我们根本都不敢出远门。这主要是因为太太已经来到了孕晚期，孩子随时都会出生。虽然说离预产期还有一段时间，但很多早产的例子，让我们不得不考虑多一点。如果孩子突然在路上急着要出来，这可不是什么好事。

当然，远门虽然可免，但老家还是得回。就算平时不回老家，过年也得回。问题在于我的老家是个10个小时车程距离的偏远小镇，如果我要开车带太太回家过年，那这10个小时的风险，是我必须去承担的。要知道，如果开在高速公路上，要临时找间医院也不容易。如果开在乡间小路上，要找医院更加不容易。

如果在老家临时要生产，老家医院的安全水平，也是我非常顾虑的。所以说，开车回家过年是我面对的大难题。可是，如果不回家，那将会是我这一辈子首次没回家过年。

我是家里唯一的儿子，因为姐姐妹妹们都嫁出去了，除夕初一肯定无法在老家，而注重团圆饭的父母，如果连我也没回家的话，他们的孤单失落，肯定会是让我无法安心的因素。思考了很久，我最终还是把我的顾虑告诉母亲。

“没什么的，孩子比较重要，如果真的不能回来，就别回来了。好好养胎最重要。过年就那几天，很快就过去的。”妈妈在电话另一端的回答，让我无地自容。

我竟然真的告诉妈妈我可能不会回家过年，我竟然因为宝宝而说了这句我自己都无法原谅的话。

“回去吧，不要想太多，我们那么难熬的时刻都经历过了，宝宝这么坚强，不会有事的。”太太知道我的感受，不断劝服我回家过年。的确，神经质让我们时刻都精神紧绷，但我们或许真的不需要那么地担心。我想，只要没有做出什么伤害孩子的事，我们就一定能看到宝宝安全出世。

最后，我们终于决定回家过年。

把我们要回家过年的决定告诉母亲后，她虽然还是劝我们别回来，但是，我还是听得出她的喜悦。（待续）