执政保守党惨胜 特丽莎梅拒下台 10天内组新政府 国际新闻

（伦敦9日综合电）英国大选成绩周五揭晓，执政保守党虽可保住国会最大党的位置，但未能取得过半数议席，令英国出现悬峙国会局面！保守党此次选举表现失利，亦象征首相特丽莎梅作出的豪赌失败了，工党领袖郝尔彬更直言特丽莎梅应下台。但特丽莎梅表示国家需要稳定，她会留任并拒绝下台。

特丽莎梅周五中午与英女王伊丽莎白会面后，在首相府前发表讲话，称会在10天内筹组新政府。她指已获北爱尔兰民主统一党的支持。特丽莎梅表示，她将会筹组政府，在关键时刻替英国带来稳定，并希望全国上下可以一致向成功达成脱欧协议而迈进。

据报道，英国下议院有650席，保守党获318席，确定无法过半、工党获261席、苏格兰民族党获35席、自由民主党12席、民主统一党10席、其他政党共获得14席。政党要拿下326个议席，才可取得国会大多数控制权。

保守党党魁、英揆特丽莎梅本年4月宣布提前大选，其时外界深信保守党将延续其下议院过半数议席的多数优势，特丽莎梅亦将继续担任唐宁街首相府的主人。

然而，在接近两个月选战中，英国先后发生3次恐袭，令外界质疑保守党政府反恐不力，成为各党各派的抨击议题。

英相觐见女王 求准筹组新政府

英国首相特丽莎梅周五觐见英国女王伊丽莎白二世，寻求批准保守党筹组政府。

特丽莎梅是以保守党党魁身份，在当地时间周五中午12时半，也就是大马时间晚上7时半，前往白金汉宫。

据英国《天空新闻台》的消息，赢得10席的北爱民主统一党（DUP）将同意和保守党组成联合政府。这使得特丽莎梅达到组建新政府所需的326个席位。

北爱民主统一党创立于1971年，是目前北爱尔兰最大的政党，主张脱欧及国家统一，与当地有分离主义色彩的新芬党对立。北爱民主统一党在政治光谱中属于右派，与执政保守党较为亲近。在上届大选中，北爱民主统一党取得8个国会议席，本届则夺10个议席。

3次恐袭丢票

自去年特丽莎梅上任以来，英国已遭遇了3次恐袭，为其选情蒙上阴影。尽管特丽莎梅在每次袭击后，都严词厉声斥责恐怖分子，但国民已对俨如无物的反恐屏障感到怀疑，将矛头直指特丽莎梅。

在民众质疑特丽莎梅将英国置身于恐袭威胁之下的同时，郝尔彬以至于工党的竞选工程却得到不少掌声。其中工党在5月公布政纲，包括取消大学的学费及重新引入学生生活费贷款；控制小学每班人数约为30人，而且引入免费午餐等有福利主义影子的主张，都令担心脱欧后经济不稳的民众眼前一亮。此消彼长下，保守党声势自然下滑，而失掉多数席位。

“灰天鹅”飞了

保守党非但未能获得绝对多数席位，需要与其他党派组阁形成联合政府，形势反不如大选之前。

英国主流媒体再次用“政治豪赌的失败”来定性此次由保守党主导、结果又伤及自身的选举。跟失去领先优势这种“黑天鹅”情形相比，未能获得绝对多数席位的结果，对保守党来说，至少也算是一只“灰天鹅”。

这次大选不但没有巩固“脱欧”共识，反而再次暴露了英国社会的深度裂痕，同时也说明保守党在“脱欧”公投后的努力未能有效解决英国社会矛盾的根本症结，没有推出切实有效的提振经济和解决民生问题的措施。

从目前形势看，保守党将失去单独执政的地位，必须与其他党派进行组阁，英国将可能出现“悬浮议会”（无绝对多数议会），这无疑对面临“脱欧”的英国达成政策一致造成更大阻力。