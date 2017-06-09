槟拨200万推高级技师课程 林冠英：若有需要增至600万 北马新闻

（槟城9日讯）槟州首席部长林冠英透露，槟州政府目前已承诺提供200万令吉以推行大马高级技师训练课程计划，而如果有需要，它则将增加拨款至600万令吉。

他强调，把增加拨款从200万令吉增加至600万令吉，是为了扩大上述计划。他说，在目前，虽然上述课程申请参与者的人数较多，但该课程却只能接受最多154名学生，如果要让更多的学生可以参与，则必须要有更多企业公司的参与赞助。至今为止，愿意赞助的公司只可让154名学生参与上述的课程。

冀更多公司赞助

他重申，因此，槟州政府希望更多的企业公司可以参与赞助上述计划，因为目前的名额是不足于让申请的学生参与。他继透露，只要完成上述课程，学生“保证”将获得工作，有关学生不只在大马可受雇，甚至在德国也可以受雇，所以有关学生也将是相当的“抢手”。

他补充，在154名参与上述课程的学生当中，其中102名学生是由槟州政府支付学费，另52名则是由人力资源部技能发展局所赞助。他是于周五针对大马高级技师第一级课程计划与工业对话时，如此指出。

大马技能发展局北马区总监阿兹米透露，国会正进行修改技能发展法令，以便参与大马高级技师训练课程者，可以参与该课程第二级课程。他说，虽然参与该课程第二级课程目前不受大马承认，但参与者仍可获得德国的认证。

槟州发展机构首席执行员莫哈末阿里透露，在目前，完成上述课程的参与者都有2个选择，一是继续接受第二级课程，另一则是报读大学。