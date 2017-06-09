针对埔奕补选候选人人选 首相：近期和砂首长商讨 国内新闻

纳吉（右）透露将和阿邦佐商讨埔奕州议席补选的候选人名单，旁为阿末扎希。

希山慕丁（左）和阿末扎希在记者会上谈笑风生，继续粉碎外界谣传不和的猜测。

（吉隆坡6日讯）针对砂州埔奕区州议席补选的候选人人选，首相兼国阵主席拿督斯里纳吉透露，将和砂州国阵主席兼首长拿督阿邦佐商讨后，再作公布。

大马选举委员会在上个月宣布该补选的提名日为本月20日，投票日为7月4日后，砂州人联党已购买3份提名表格，让候选人人选备受瞩目。

对此，纳吉周五在主持巫统最高理事会后向媒体透露，他将在近期内和阿邦佐针对人选做最后商讨，并全权由砂州国阵主导，而西马国阵将会按当地需求给予配合。

除了州选，纳吉也表示国阵对第14届全国大选的备战工作，一切进展顺利。

出席记者会者包括巫统副主席拿督斯里阿末扎希、拿督斯里希山慕丁、青年团团长凯里、总财政拿督斯里沙烈赛益，以及宣传主任丹斯里安努亚慕沙等等。

在联邦土地发展局（FELDA）的环球投资（FGV）总执行长拿督查卡利亚被勒令休假后，媒体追问纳吉有关事件的最新进展，但后者表示明日到柔佛出席会议后才会做出回应。

另外，针对人民公正党实权领袖拿督斯里安华以肛交案主控官丹斯里莎菲益涉嫌收取纳吉汇款900万令吉为由，继续挑战肛交案一事，纳吉表示不便评论涉及司法程序的课题。

纳吉今日在记者会上透露，配合巫统71周年党庆举办的招收新血活动，平均每天有300人登记成为巫统党员，史无前例。单单4月20日至5月31日期间就收到多达1万5201份网上申请。