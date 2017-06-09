林冠英：月薪75%或至少1000 20日发公务员援助金 北马新闻

（槟城9日讯）槟州首席部长林冠英说，槟州政府于6月7日的槟州行政议会中，提出并通过为州层级的公务员提供开斋节特别援助金，数额为月薪的75%或至少1000令吉。援助金将于2017年6月20日发出。

分两部分发出

他说，这项援助金将被分成两个部分：所有服务记录良好的公务员，将首先获得相等于月薪50%的援助金额。第二部分相等于月薪25%的金额，将按照以下条件来分配给合格的公务员。申请病假不超过1天；上班卡维持黄卡记录；以及从2017年1月1日到6月15日之间，未曾在基本条规C部17（a）条下获准额外病假者。

他今日发表文告说，槟州宗教与义务班、国民型宗教中、小学及幼儿园、州立宗教学校、和槟州独立中学的教师、主任及职员，将获得州政府所颁发的300令吉特别援助金；另外，州内诵经师、宗教私塾及伊斯兰幼儿园也将获得200令吉，作为对其服务的认可。

减轻日常消费负担

“这项援助金将可以协助公务员及教师们，减轻日渐提高的日常消费负担。同时，这份援助金也能帮助他们迎接开斋节的来临。”

符合领受援助金条件的公务员包括：正式受聘全职、临时或合约制及外包服务的公务员；未曾在2017年1月1日至6月15日期间，以长期半薪休假的官员；未曾在2017年1月1日至6月15日期间，申请长期无薪休假的官员；未曾在2017年1月1日至6月15日期间，被长期外借到其它部门即将退休、国际组织或私人企业服务的官员；在合约制或外包制度下受聘、短期及日薪兼职员工，长期服务并且未曾中断服务超过一天的职员。

“在2017年1月至6月15日期间，长期以半薪休假的官员；在2017年1月的6月15日期间，长期以无薪休假的官员；在2017年1月至6月15日期间，被外借到其它部门即将退休、国际组织或私人企业的官员；在2017年1月至6月15日期间，被纪律处分的官员；在2017年1月至6月15日期间，基于公众权益理由被终止服务的官员；在2017年6月15日之前递呈辞职书的官员，将不会获得援助金。”

他说，此次所颁发给州政府行政及公共服务机构，3741名官员的特别援助金，预计总额高达755万1028令吉94仙，比起2016年中旬所颁发的694万5034令吉67仙更多。今年的援助金，受惠的公务员亦包括地方执政官员及法定机构。