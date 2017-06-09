不介意被称「马仔」 选委会主席不怕批评 国内新闻

（士拉央9日讯）大马选举委员会主席拿督斯里莫哈末哈欣坦言，他代表选委会办事是“行得端，坐得正”，所以不介意抨击者称呼自己为某某政党的“马仔”。

他说，自去年1月出任主席职后，就面对许多政党支持者的批评，包括选举划分不公等等课题，但他表示自己对那些批评“无感”。

“不要试着抨击或指控我，我没有感觉的，因为我知道要经历这一切的选举改革是不容易的，等哪天你们坐上我的位子你们就会知道。”

“这些指控对我来说不是问题，那些说我是某某政党‘马仔’的言论我也没问题，反正我要的是为选委会办事。”

他周五出席活动时强调，只要能帮选委会办事而完成某些目标，任何职位都会扮演不同的角色。

他以一场足球赛为例，认为即使是有球员受伤，但赢球的目标仍未改变。“球场上你负责什么位置，你都应该清楚，而且你的目标是为了得分，那你要如何得分？就算受伤了你都应该明白那是比赛的一部分，你不能因此而生气。”

“不要迁怒于裁判、视线员或者是球员，那么你将来会越来越强大。”

他也向媒体强调，他从来不是某某政党的成员，所以才有优势出任选委会主席一职，即使是现在也没有在任何演讲中，做出涉及政党的言论。

暂不与非政府组织合作

针对选举改革，莫哈末哈欣认为目前暂时没有必要和监督选举的非政府组织如“净选盟2.0”合作。

他认为，选委会的官员过去已被委派至海外学习其他国家的选举进程，拥有更好的经验去面对大马的选举。

“我们会在大马采用过去在海外观察时得到的良好选举机制，目前没有必要和其他非政府组织合作，如果时机到了，或许会有机会。

选举选区不应混为一谈

另外，莫哈末哈欣今日也向媒体强调，选举和选区划分是两码子的事，公众不应该混为一谈。

他说，选委会是按照条例进行每8年1次的选区划分，职责只是公布选区划分的建议，再交由国会进行辩论和决定是否通过和落实划分的建议。

他说，我国选区划分共有3个组别，即沙巴、砂拉越和西马半岛，而目前因为法庭诉讼案件导致雪兰莪、霹雳和柔佛等地，面对押后落实选区划分的情况，因此下届选举未必能采用新的选区划分。

他强调，选区划分只是建议，而进行选举则是另外一回事，如果今天选区划分的建议无法被采纳和颁布，那么下届大选中采用的会是旧的选区划分。

埔奕补选有变数？ 法庭19日裁决

砂州埔奕州议席补选添变数？大马选举委员会主席拿督斯里莫哈末哈欣强调，该会将遵循法庭在本月19日作出的裁决，决定是否进行埔奕州议席补选。

日前，民主行动党原任州议员陈长锋被指拥有双重国籍，而在砂州议会被多数票通过，褫夺州议员资格。

而古晋高庭今日在案件管理中择定，将在本月13日过堂；15及16日进行陈词，并在19日，即补选提名日前夕作出裁决。

对此，莫哈末哈欣周五出席活动后强调，选委会会依据法庭的裁决而决定是否进行补选。

他说，目前选委会已针对补选事宜筹备，以在本月20日展开提名和7月4日进行投票。

“不过，既然他们选择将案件带上法庭，那么我们只能按照法庭的裁决作出决定。如果裁决是继续维持陈长锋的州议员资格，那么补选的一切将会喊停，否则将会继续。”

莫哈末哈欣也透露，选委会并不会针对候选人的资格进行审核，反之是接纳投报。“无论是谁破产还是拥有双重国籍，选委会都是接获投报后才知道的。”