换钱多了逾四万 年轻夫妇全归还 国际新闻

好心夫妇将当日的兑款单放上网。

好心夫妇的善举，让人赞许。

(新加坡9日讯)钱币兑换商女职员误将“207300”植入为“273000”，一个零字摆错位置，结果多兑换了6万5700元人民币、相等于1万3000新元(约4万122令吉)给一对年轻夫妇，好心夫妇毫无贪念，全数诚实归还，引起公众热烈赞扬。

有关好人好事，发生在本月3日下午时分，地点是牛车水珍珠坊的Crante钱币兑换商。

钱币兑换商合伙人黄素珍(52岁)受访时透露，好心夫妇年约30来岁，是中国人，夫妇是常客。两人在上周六下午一两时左右到店里将人民币兑换为新元。

黄素珍说，当时正值繁忙时间，客人排长龙，大家都忙不过来，负责接待该对夫妇的女职员，在计算机上将20万7300元的人民币兑换时，误植为27万3000元，0字从万位数变成个位数，原本的20万7300人民币竟变成了27万3000人民币，然后兑换成新元。

当天的兑换率一元人民币兑0.202新元。20万7300元人民币应该是兑换为4万1874新元，可是女职员却给了夫妇5万5146新元。这意味着，女职员多换算了6万多人民币，将大约1万3272元新元“送”给了夫妇。

她表示：“我们当时忙不过来，根本没有发现这件事。一直到晚上，我们接到一通电话，才赫然发现大件事。”

黄素珍说，好心夫妇拨电给他们，告知职员多换算了1万3000新元给他们，他们希望归还该笔钱。

忧女职员挨骂 低调体现人性美

担心失误女职员被责备，好心夫妇原本要求私下把钱还给女职员，让她去填补公账。

黄素珍表示，夫妇来电的时候，原本只是说要找之前为他们服务的店员。

她说：“我很仔细询问一番后，夫妇才坦白告诉我，其实是想将多拿的1万3000新元私底下归还给接待他们的女职员，这是因为他们担心女职员会被谴责，所以希望能够低调处理。”

黄素珍表示，归还钱的善举其实已经足够，但他们对阿嫂的那份体恤，让她深切感动，并赞美夫妇拥有“美好的心灵”，体现了人性的美。

同事感动流泪 老板送肉干答谢

黄素珍透露，公司员工都为好心夫妇的善行感动不已，一位同事甚至感动到流眼泪，兑换商送肉干致以谢意。

换错钱的女职员是一名经验丰富的员工，已有20多年的经验，她事后致电好心夫妇，表达谢意。

女职员指出，自己“从内心真的非常非常感激和感谢他们。”

日前，网上流传了好心夫妇分享此次经历的博文，网民纷纷竖起大拇指按赞。

夫妇表示，当时发现数目出现差异时，赶紧联络了钱币兑换商，第二天把钱还了以后，夫妇透露，内心踏实了许多，女儿更是自豪地说“不用谢”。

史上最大一笔 未来增人手核对

黄素珍透露，事后已经开会检讨，避免类似情况发生。

她表示，几年前，其实曾碰过类似状况，一位30多岁的女士也将错误的数额归还，数目虽只是几百块，但可见她诚实的品格。

她说：“这次1万3000新元的归还，可说是有史以来最大的一笔。”

黄素珍表示，公司过后开会讨论，未来在处理大笔款项时，会有第二人帮忙核对。