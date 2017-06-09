22人开性爱毒趴 13岁小女生竟也参与 国内新闻

落网的嫌犯因吸毒导致神志不清。

警方突击位于吉隆坡市中心的人民组屋单位，成功捣破一宗私人毒品派对。

（吉隆坡9日讯）警方捣破毒品性爱派对，惊觉22名涉毒的巫裔男女中有9名未成年，其中年龄最小的女嫌犯居然只有13岁！

金马警区肃毒组于本月7日，在吉隆坡市中心的一栋公寓某单位中捣破这宗案件。

据悉，这场派对涉及性爱，惟警方并未搜获可疑液体及避孕套，该公寓单位仅租借一天作为派对场所。

消息指出，举办这场派对的首脑今年26岁，共有5项涉毒前科，而9名未成年嫌犯分别是6女3男，当中有4名中学生，1名技术学院生及4名辍学生。

金马警区主任苏克里助理总监指出，警方在这次的行动中逮捕了16名男子及6名女子归案，落网的嫌犯年龄介于13至30岁。

他指出，警方也在该单位中搜获26颗“5仔”及14颗“爱他死”毒品。

“落网的嫌犯进行尿检测试皆呈阳性。”

苏克里表示，警方将援引1952年危险毒品法令第15（1）条文调查此案，其中3名嫌犯将在1952年危险毒品法令第12（2）条文下被控。

“这也是警方在1985年危险毒品特别防范措施（LLPK）法令下，首宗捣破的私人派对。”

他说，金马警方会不断地突击取缔非法私人派对，同时对涉案者采取行动。