呈反对搬迁选民表格受拒 柯沙文就地绝食抗议 中南马新闻

（怡保9日讯）公正党半港区州议员柯沙文今早到霹雳选委会呈交反对搬迁选民表格受拒后，就地绝食抗议至下午5时。

柯沙文为了抗议选委会在选区重划后，从外州及其选区外地搬迁多达3000名选民划入其选区，于周五上午10时准备把约200份反对搬迁选民的C表格提交予霹州选委会，但是选委会主席纳兹里以上个月9日至22日抗议期限已过为由，拒绝接受有关反对表格。

于早上8时已抵达霹州选委会办事处的他在提呈反对表格不遂后，向在场各语文媒体宣布即时起在办事处外绝食及绝水抗议，至下午5时结束。

柯沙文恫言如果选委会还是坐视不理，他准备在下周前往布城的选委会总部进行绝食抗议。

他说，对于选委会搬迁选民的不合理行动，他迄今已经向警方作出超过30项的投报，但是就是没有任何的行动。

他透露，国大党红土坎区部的党员被移往半港州选区，此外，在一块没有房子的3依格棕油园，却有来自外州的20名选民被迁往该处。

他说，今年2月至3月，其选区的逝世选民约有80至100人，而这期间选区新增的选民却超过3000人。

他指出，新增的选民当中75%是来自外州或是其选区外地，只有25%是当地的新增选民。

他说，他会在霹州选委会下午5时办工时间结束后自行离开，而下午3时霹州希望联盟的人民代议士及支持者会前来给予他精神上的支持。