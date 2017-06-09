疑涉金钱游戏 “多福城”牌楼拆除 国内新闻

计划围篱的拆除工作也进行了近一半。

多福城计划牌楼开始被拆除。

（马六甲9日讯）疑涉及金钱游戏的发展计划“多福城”，其牌楼建筑结构已被拆除。

这项受州政府指示调查是否涉及金钱游戏的投资发展计划，于上个月杪获得朝野政党的关注，尔后在历史城市政厅及与各方的施压下，有关计划“地点”所建起的牌楼、装饰的旗帜等，开始被拆除。

据了解，计划负责人是委任承包商，从前天开始拆除工作，而市政厅是限令所有建设须在本周一（12日）前清空。

据悉，承包商会先将牌楼拆下，接着在地面上切割成小片运走。

据了解，参与拆除工作的承包商有多组，各别负责铺平路面、拆除围篱等。

“多福城（Fortune City）”计划是由胜威国际集团（SVI）的子公司威世地产发展，综合酒店、住宅、购物中心、高级公寓、海岸住宅、户外主题公园、 各式休闲娱乐设施等，并在5月30日动用100辆巴土，安排“胜威家人”实地考察。

此事过后引起朝野关注，甲首长先指示市政厅调查，并且有在州议会中被提起。

前天，掌管团结及消费人事务的州行政议员拿督赖明忠透露，有关计划未获得甲市政厅批准，因此当局已发出通告，促相关公司拆除建筑。