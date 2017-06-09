据情报跨至雪州 霹警再救11行乞泰男 国内新闻

(怡保9日讯)随着霹州警方周二成功在怡保将5名被操纵充当乞丐的泰国籍男子救出，警方今日凌晨根据情报再度出击，在雪州另救出11名被此丐帮强迫募捐及行乞的泰男。

霹雳州刑事调查主任拿督颜天记助理总监披露，霹州警察总部D7周五凌晨零时40分跨州到雪州，在鹅唛第10碑鹅唛路再救出上述11名年龄介于16岁至44岁的泰男。

他说，他们目前被安顿在雪州鹅唛警局，以协助进一步调查。警方援引2007年反人口贩卖及反走私移民法令第44条文调查此案。

他指出，有关行乞集团已操作约一个月，警方会继续监督该集团。

他披露，警方在雪州的行动中也起获包括11本泰国护照、8本每日行乞与募捐记录小簿子、8本某泰庙募捐收据簿、9部手提电话、现金1900令吉、文件、9件马来服装及肩袋、及6张泰国身份证等。1辆丰田轿车也同时被扣留。

他表示，这是警方于周二(6日)分别在昆仑喇叭与红毛丹救出5名年龄介于18岁至28岁被操纵充当乞丐的泰男，及逮捕1名36岁泰籍男子后的后续行动。

这5名受害人已在我国逗留约11个月，他们在抵达被安顿后，被该集团分派到怡保市区斋戒月市集及清真寺附近乞讨。

受害人被教唆向公众称是为泰国纳那地哇一间庙宇筹募建庙经费，他们也指每日行乞取得100令吉可获得20令吉佣金，但如没有超过100令吉，则不获准供给食物。

“受害人指行乞的时间开始时是从清晨6时至下午5时，而从斋戒月起则从清晨6时至晚上7时。”