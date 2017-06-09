权威媒体评选史上最强百人 梅西居首C罗无缘前5 体育新闻

（马德里 9 日综合电）虽然在《福布斯》杂志上成功蝉联体坛明星收入榜榜首，不过，皇家马德里球星C罗纳多在最权威的足球媒体之一的《国际足球》评选出的史上最强100人榜单中，C罗则无缘前5。

福布斯体坛明星收入 C罗压詹姆斯排第1

《福布斯》杂志日前公布了2017年的体坛明星收入榜，C罗力压篮球明星勒布朗詹姆斯、巴塞隆纳足球明星梅西等人，以9300万美元（约3.9亿令吉）的收入连续第2年排名榜首。

如今，创立至今已有超过50载的最权威杂志之一的《国际足球》也评选出了史上最强100人，并从中选择了最出色的5名球员。梅西被选为史上第1，C罗则无缘前5，尽管他极有可能拿到自己第5个金球奖杯。

在《国际足球》杂志的评选中，梅西被选为史上第1人。在球会生涯中，梅西已经为比赛拿到了30个冠军奖杯。他在世界杯、美洲杯中4次成为亚军，在北京奥运男足比赛中则拿到了金牌。排名第2的是马拉多纳，荷兰名宿告鲁夫居第3位，比利第4，迪斯蒂法诺第5。

从《国际足球》杂志选出的5大巨星都是自带体系的全能攻击手。C罗是个顶级的得分机器，但他更需要中场球员的支援，这也许正是他没能跻身前5的关键原因所在。

吉坦C罗当选西甲5月最佳

西班牙足球职业联盟周四官方公布，皇家马德里主帅吉坦内当选5月份西甲联赛最佳教练，皇马头号前锋C罗纳多当选5月西甲最佳球员。

在5月份的4场西甲联赛中，皇马保持全胜战绩，在打进14球的同时且只丢2球。皇马主帅吉坦也率领球队重夺得西甲联赛冠军，吉坦在评选中击败了华伦西亚主帅沃罗、马德里竞技主帅西蒙尼两人。C罗在4场联赛中打进5球，帮助皇马取得4连胜。