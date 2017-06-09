第一次闯大满贯决赛 20岁新星生日大快乐 体育新闻

（巴黎 9 日综合电）随着在4强大战胜出后，登上世界第1的加拿大名将哈勒普，将和本次赛会异军突起的20岁拉脱维亚新星奥斯塔彭科，在2017年法国网球公开赛争夺女单桂冠。

哈勒普当世界一姐

在周四半决赛的一场强对话中，3号种子哈勒普经一轮激战始以6比4、3比6、6比3击败了2号种子卡普利斯科娃，时隔3年再进法网女单决赛。由于头号种子科贝尔遭遇“一轮游”，世界排名第2的准妈妈“小威”塞丽娜威廉斯又缺席赛事，如今，哈勒普又在法网战胜普利斯科娃，她也顺理成章坐上世界第1的宝座。

另一场半决赛在两位当天过生日的选手之间展开，20岁的前温网青少年女单冠军奥斯塔彭科继续自己黑马之旅，以7比6、3比6、6比3击败了2015年法网4强人马巴辛斯基，生涯首度打进大满贯女单决赛。

下周，现世界排名第47的奥斯塔彭科的世界排名将首度杀入世界前20。出色的正手进攻是奥斯塔得分的法宝，根据法网官方的数据显示，拉脱维亚姑娘正手的击球速度甚至超过男单世界第1穆雷（73英里每小时），相当不一般。