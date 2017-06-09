槟20组屋申请维修 钱不够用仅7拨款获批 北马新闻

（槟城9日讯）槟州中廉价组屋维修拨款面对钱不够用窘境！今年共有20座组屋向州政府申请高达648万令吉维修拨款，但槟州房屋委员会手头上仅剩380万令吉组屋维修基金，只能暂时批准其中7座组屋的申请。

槟州房屋委员会主席佳日星行政议员今日上午巡视双溪槟榔选区“孙文枝组屋”破旧围墙，宣布州政府拨出40%即1万9630令吉维修拨款之后，向传媒作出上述披露。

佳日星説，他将在下周的行政议会上，申请额外500万令吉组屋维修费来应急，希望槟州首席部长林冠英能够批准。

他指出，如果槟州政府肯批准拨出额外500万令吉，槟州房屋维修基金就有880万令吉，可以应付20座组屋的维修拨款及其它开销。

佳日星説，威省另有一座组屋，也向州政府申请拨款盖建新围墙。他同时抨击中央政府不提供拨款，协助槟州中廉价组屋进行维修。

“孙文枝组屋”共管委员会主席卡马拉沙米説，该6层楼组屋建于1985年间，住有42个单位中下阶层人家。

他说，组屋围墙年久失修，面临坍塌，目前暂时用木条支撑，围墙维修费高达4万9075令吉。其中，组屋共管委员会承担60%费用，州政府赞助40%经费。围墙修复将在开斋节后动工，预计2周之内修复好。

卡马拉沙米説，槟州政府早前已经拨款80%经费协助“孙文枝组屋”维修电梯。