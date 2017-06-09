黄金妈妈回馈金发放 爪夷双溪亚齐4千人受惠 北马新闻

（威南9日讯）槟州政府每年颁发给每位槟州家庭主妇100令吉的“黄金妈妈回馈金”已透过各选区的马来亚银行（Maybank）发放。

爪夷区州议员孙意志说，今年，爪夷区和双溪亚齐区各有2495位和1544位全职家庭主妇受惠。爪夷选区的家庭主妇这次还获得Torto Food Industries (M) Sdn Bhd赠送牛油饼干。

他说，这批“黄金妈妈回馈金”领取日期直到本月16日下午三时。因此，还没领取回馈金的家庭主妇请尽早前往指定地方的银行领取，以免错失这次发放。

他也促请未做出申请的家庭妇女提出申请，错过了这次的回馈金，年中还有一次的登记行动。他也要求一些屋主，如果收到寄错信件，也请移交给他的服务中心或县署。对于州政府的其他福利申请，公众可上网I-sejahterah查询或前往他的服务中心询问和索取表格申请。

他也透露，槟州政府提供的本地大学学士学位和文凭学位入学援助金已经开放申请。截止日期是在本月尾，尚未申请的准大专生把握这个最后机会，只需登入http://ibita.penang.gov.my/login.php申请即可，不过一旦错过这次期限，大专生还是可以等到明年或入学第二年提出申请。

他说，此入学援助金主要提供给本地20所国立大学，以及4所私立大学，即拉曼大学（UTAR）、马来西亚宏愿开放大学（WOU）、AIMST Univeristy和拉曼大学学院（KTAR）。大学入学援助金详情和申请条件可以上网查询。

多多食品赞助饼干

多多食品工业（马）有限公司品牌经理陈奕嘉说，公司是执行企业社会责任，这次赞助8000包曲奇饼配合黄金妈妈计划。早前也有赞助7000包饼干，当时是配合乐龄人士计划。