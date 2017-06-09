“难咀嚼烧之有塑味” 男子疑买到塑胶米 国内新闻

（新山9日讯）真的有塑胶米？

60岁男子声称在一家霸级市场买米，返家煮开后，发现煮熟的米饭难以咀嚼，于是取火烧米，赫然闻到阵阵的塑料味。

他怀疑所购买的香米是以塑胶制成，因此据情向警方报案。

昨天，有网民在脸书专页发文，并上传一张事主手持报案纸及香米包装的照片。

根据该报案纸内容，来自古来太子城的巴斯卡兰，是于上月30日在古来一家霸级市场购买该霸市牌子的5公斤装香米，售价12令吉85仙。

他较后返家煮饭，却发现煮熟的米饭难以咀嚼，因此取火来烧米，之后闻到阵阵塑料味。

除了向警方报案，事主也准备向国内贸易、合作社及消费部投诉。

这项消息传开后，有网友质疑，制造塑料米的成本高于普通米，出于经济目的，用塑料制作大米似乎是不合逻辑的事，因此，相关当局要深入调查，是真是假。

前不久，中国媒体也引述权威人士的话说，塑胶米的成本确实高，所以不可能出现塑胶米。

部分网民认为，有关贴文是假消息，有者留言指“在事情查明前不要妄下结论，以免导致人心惶惶。”

媒体针对网上流传的报案书，向古来警区主任拉萨求证，他证实接获相关投报，并指案件已转交给贸消部执法组处理。

媒体也试图拨电联络该名事主，以了解情况，对方却没接听。

贸消局提取样本 尚有待化验报告

柔佛州旅游、商贸及消费人事务委员会主席拿督郑修强说，柔佛州贸消局在接获投报后，已在第一时间派员前往古来某霸级市场提取米粒的样本，进行化验。

他受询时说，样本已提交化验局，正等待化验报告。

“一旦报告出来，贸消局才能进行下一步的行动。”

他强调，“由于这只是个案，贸消局只针对投报采取行动，暂时不会对市面上的所有白米进

行调查。

自行辨别假米方式！

消费者若要吃得安心，可以自行辨识真假米的区别，据报道，真的白米泡进水里后，会变软和变大，而假米不会出现这种想象。

同时，真米能轻易磨成粉，形状也不一，有胚芽。

真米煮熟后，会变得柔软、粘稠，而且放在常温一段时间，会开始变质。#