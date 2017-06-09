赵丽颖林更新新剧 投资1.3亿拍成“抠像剧” 娱乐新闻

古装剧《楚乔传》正热播，由赵丽颖、林更新、窦骁主演，据知该部称历时158天拍摄、投资2亿（约1.3亿令吉）打造的大剧，却在开播不久就引发了一波“寻找抠像”的热潮！

（北京9日讯）中国新浪网报道。由赵丽颖、林更新、窦骁主演的女性励志传奇古装剧《楚乔传》正于湖南卫视热播。这部号称历时158天拍摄、投资2亿人民币（约1.3亿令吉）（根据《楚乔传》投资方公告显示，投资占比60%的慈文传媒投资1.2亿人民币）（约7535万令吉）左右打造的“品质”大剧，却在开播不到一周就引发了一波“寻找抠像”的热潮，被称为继《孤芳不自赏》后又一部“抠像大剧”。

剧中，诸多背景明显虚化处理过度、多处肉眼可见的抠像边缘以及低劣的特效效果……才播了几集，《楚乔传》评分就迅速降到了5.3。至于《楚乔传》中这些奇怪的画面是否采用了抠像技术？为什么如此低劣的抠像现象会屡见不鲜？目前抠像行业究竟还存在怎样的问题？关于《楚乔传》滥用合成技术传闻的争议，媒体采访5位资深特效合成师对画面以及拍摄片段进行分析，他们一致认为该剧不少画面毋庸置疑是经过抠像手段合成的，“《楚乔传》很多镜头无需多专业的判断，一眼就能看出很明显就是合成的。”

业内人士：不负责任的拍摄方式

业内人士向媒体透露，这样不负责任的拍摄方式、滥用抠像、合成等乱象，在现在电视剧制作中越来越流行，曾负责多部玄幻剧后期制作的特效合成师李明（化名）表示，“一是因为时间短暂，演员档期不够；二是团队中充斥了很多不专业也应付了事的人。事实上，就算不认真拍摄，以科学的、认真的后期制作方式去对待是可以不露破绽的，但目前这部剧是完全不在乎穿帮、或者没过多考虑真实和画面感就做出来了，大家都在赶赴一个个紧张的热播期。”