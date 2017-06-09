执政保守党惨胜 特丽莎梅面对下台压力 即时新闻

（伦敦6日总店）英国大选结束，执政保守党可谓“惨胜”，虽然保住第一大党地位，但未能在国会650席中取得过半数，出现悬峙国会局面。选举失利，首相特丽莎梅面对下台压力。

根据英国广播公司报道，在点了642个议席后，保守党取得313席，铁定无法取得议席半数，工党有260席。

在点票过程中，工党最初一直保持领先，直至点到450席后，工党已夺205席，一直落后的保守党此时只有191席，外界一度不看好保守党的最后成绩，甚至有博彩公司认为工党党魁郝尔彬可以当上首相。点票点到500席时，保守党力追终于与工党打平手，之后反超前。

保守党成绩不理想，骤失12个议席，连一些传统票仓也失守，首相特丽莎梅的相位岌岌可危。工党则进账29席。另一大输家是提倡独立的苏格兰民族党，大失20个议席，但仍然是国会第三大党。由于保守党在国会议席不过半，北爱尔兰的民主统一党(DUP)或可助保守党组成联合政府。

由于选前多项民调预期保守党议席增加，票站调查结果一出令市场震荡，英镑兑美元汇价急挫1.5%，兑欧元跌1%。