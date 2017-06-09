第20届上海电影节“亚洲新人奖” 大马《分贝人生》入围4奖

（吉隆坡8日讯）第20届上海电影节“亚洲新人奖”今日公布入围名单，大马电影《分贝人生》在6个项目之中，入围了“最佳影片”、“最佳导演”、“最佳男演员”及“最佳摄影”４大项目，交出亮眼成绩。

《分贝人生》讲述关于马来西亚的贫穷现象所衍生的事件，透过贫穷家庭与社工的故事，带出贫穷问题所凸显的人性与道德冲突, 逆境求存，命运弄人之探讨。该剧本在2014年拿下金马创投百万首奖，去年5月正式开拍，更邀得影后级人马张艾嘉加盟参演，现又获得致力于发掘与扶持亚洲电影新生力量的第20届上海电影节“亚洲新人奖”评审青睐，令《分贝人生》团队感到十分振奋。

陈胜吉最想得“最佳影片”

陈胜吉接受《光华日报》访问时表示，非常惊喜这次能一举入围四个项目，“这部片的制作就如同片名，预算拮据而且困难不少，工作人员仍尽最大努力、发挥着他们的专业，再加上演员精彩的演出，成就了这部电影。”问他对那个奖项最有信心，他表示：“电影本来就没办法比较，入围就是肯定。”至于最想得到哪个奖项，他称最想得“最佳影片”，因为这是对幕前、幕后工作人员的肯定。

阿哲陈泽耀在《分贝人生》中饰演一名来自贫穷家庭的青少年阿强，对于第一次入围国际性影展的‘最佳男主角’直呼非常兴奋，他开心说：“第一次入围国际性的颁奖典礼和影展，我真的真的是非常非常兴奋。当我的经纪人打电话告诉我的时候，我真的不敢相信，就问说是真的还是假的？《分贝人生》整个团队都非常用心，大家都很重视这部作品，莫名的让心里有一种压力，很开心入围了这个奖，我很感恩，也谢谢所有的团队。我觉得入围是一个很大的肯定，我也希望把马来西亚拍出来的作品带出国外去，让国外的朋友欣赏，也做个交流。”

他透露，《分贝人生》这部电影是他演过最辛苦、最难忘的一部作品，“身边很多朋友都跟我说，我在拍摄这部戏时好像变了另外一个人似的，就连电影的预告剪出来，海报第一个设计出来后我自己看了也觉得不像“阿哲”，而是戏里面的“阿强”。”他表示，希望电影10月上映时，大家看了电影可以了解电影要带出的讯息外，也可以看到《分贝人生》团队的用心和他的蜕变。

“电影的拍摄手法满写实的，故事的张力是讲述这个贫穷家庭发生了一连串的意外，一个年轻人被逼到一个情绪的边缘，他是怎样去面对一切，这是我第一次演情绪波动满大的角色，表演方式和以前不一样，我希望电影上映时可以让人觉得惊喜，也希望电影能在国外上映。”

问到得奖信心，他笑说：“当然要讲有信心啊，因为想就有了嘛，哈……但真的还不敢想，因为我不知道其他入围者的电影类型，但《分贝人生》真的是整个团队百分百付出一切来完成的，所以我一定要说有信心！”

问他会带着家人以及女朋友出席颁奖典礼吗？他没有正面回答，仅表示会跟导演、经纪人以及摄影师一起出席，还叹说：“最近忙着拍《小陈医生》电视剧，根本没有私人空间。”