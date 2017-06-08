父亲脸书贴文 控诉医院疏忽害死爱女 北马新闻

（槟城8日讯）社交网昨日开始广传一则令人心碎的贴文，一名父亲在脸书上贴文控诉一家私人医院疑医疗疏忽，不但没治好发烧入院的11月大女儿，反而加剧病况，须转入政府医院抢救，最终挣扎11日后不治。事后，该父亲才从私人医院的回函中得知，女儿是死于患上儿童急性脑坏死病（ANEC）。

这名梁姓父亲“Neo Ein Sern”，在脸书上贴文叙述，女儿在峇都巴辖的一家私人医院接受治疗时的事发经过。

事发后，他致函院方时的投诉信内容，并在贴文中分享出有关院方回应的内容。根据院方回应，其女儿是死于患上儿童急性脑坏死病（ANEC），不过他不满及质疑院方，没及时诊出其女儿有这病况。

梁父表示，在读了医院回应的电邮后，觉得院方在推卸责任，因此决定将此事公诸于世，并指他不想看到再有其他的小孩和她的女儿有一样的遭遇。其女儿梁祖儿于今年4月24日时突然发39度高烧，他于当天晚上9时许送女儿到当地的一家私人医院接受治疗。

入院检验血液鼻液正常

当晚入院检验时，其女儿的血液和鼻液都属正常，只是有发烧而已。隔天早上10时许，在医生检查后给了女儿5支药，其中三支是抗生素，两支给女儿口服，另一支注射进点滴，此外也另给女儿一支敏感药和一粒塞入屁股的退烧药。

不料，其女儿于下午二时左右出现状况，不但嘴唇变紫，手脚冰冷且开始变黑。

“我和家人慌得叫护士和医生，可是护士却很不在意，慢条斯理叫我们等！在等医生时，我和太太、我妈妈拿着冷水布敷宝宝的手脚让她暖和。等到医生来了，看了就解释说，宝宝是烧过度才有这情况”。

虽然他当时有质疑，但他选择相信医生的解释，而女儿稍后也稳定了些。不过，下午5时半又开始发烧，医生再次给女儿同样的药，他有向医生确认退烧药真的可再给女儿服用？医生指有加强抗生素来配合药。

直到晚上8时半左右，他察觉女儿不对劲，睡得很沉，家人尝试唤醒她，可是她却没什么力，只微笑一下，他们再次问了医生，医生解释加强了药物，所以宝宝会睡得较熟；再过两个小时，他们再找医生来看女儿，医生看了后只说需多观察一个晚上。

凌晨无法转院

由于女儿一直沉睡及没好转，梁父觉不妥，打算为女儿转院，但已近凌晨而无法办到，到了凌晨1时左右，其女儿烧度就升到40度左右。

他当下呼叫护士，而护士指医生有交待说，再一次给塞屁股的退烧药。他当时就想尝试阻止护士，但护士一直强调，既然进来求医就该相信医护人员，说完就把药塞进去。他要求护士呼叫医生回来，也愿意多付150令吉的额外费用，惟护士一直没联络医生。

“我过后无数次叫护士来看我的宝宝，女儿烧度已飙到41.4度，也有抽搐状态，我和家人都急到快疯了！我要为女儿换尿布时，也发现粪便像水般流出来，也叫了护士过来看。她依然没去呼叫负责医生，只叫楼下紧急部门的医生上来”。

他说，这个医生只叫他们拿冷水敷女儿的身体降温。到了凌晨4时许，情况没好转，他再呼唤护士，而护士也再叫了急诊室医生前来，并建议把女儿衣服脱光，把室内的冷气调到最冷，风扇开到最大，指保证3个小时后女儿一定退烧。

到了清晨5时许，家人忍无可忍呼叫了妻子的医生朋友前来帮忙，朋友发现女儿情况不对劲后，尝试要求翻阅女儿的例行医药报告，但护士却拒绝，且十问九不答，一直推说需等医生来。

清晨突吐咖啡色液体

到了清晨6时，当护士要跟女儿抽血做检验时，其女儿突然吐了两次咖啡色的液体出来，护士赶紧拿氧气罩给宝宝吸，但她又吐了两次血。

在医生一番抢救后被送入了深切护理病房，医生告知其女儿情况不稳定需转院，况且医院器材不足，人手也不够，很难救宝宝。他对此感到不满，认为若医院没有能力医治女儿，或器材人手不足，在一开始入院时就该说清楚，而非到了危机时刻，才要把女儿推到别的医院。

他补充，家人决定把女儿送到峇都巴辖政府医院儿童专科抢救，但女儿在政府医院挣扎了11天后最终还是不治。

院方3医护员部份回应

梁父在贴文后也分享该医院对于其投诉的回应信函，而院方也要求3名医护人员做出解释，他们包括2名医生及1名护士。以下为院方所提供的部份回应：

（1）为何孩子的嘴唇会变紫，手脚冰冷？

答：在发烧时，一人的血管会收缩，导致四肢的血流量减少，因此肤色会淡化并变冷，指甲和嘴唇也会呈现紫色，属于临时症状并会在退烧后回复正常。

（2）为何婴儿熟睡得的比平时久？

答：一般上发高烧的病人会显得比平时疲惫也不活跃，当我（医生）在4月25日晚上8时半和晚上11时半在巡房时，病人看起来是清醒的，在神经系统上也没有突变，因此不需要进行后续治疗，如进行脑部扫描。

（3）为什么利用“扶他林栓剂”（Suppository voltaren）来治疗我孩子？

答：该药物可用来减低发烧，比口服的扑热息痛（Paracetamol）来得快，有助协助舒缓孩子在发高烧时所感觉的不适，所用分量为每天0.5至2毫克。

（4）为何我孩子于4月26日早上6时会呕血？

答：早上6时许的呕吐并非血而是咖啡色的呕吐物，是因为病人溃疡受压而导致，院方当时已经注入了药物来舒缓该压力。

（5）院方为何没有在入院时就建议转院？而是等到病人已经病危后才做出该提议？

答：我（医生）是在4月25日早上首次检验病人，当时病人并没有出现任何异常，初步检验也没有发现病人身上有什么问题。

（6）为何院方没有及时发现病人患上了儿童急性脑坏死病（ANEC）？

答：该病只能通过放射科检查如脑层扫描或磁力共振发现，然而我们没有进行这样检验，因为病人在病情恶化前完全没有精神变化的征兆。一般上，该疾病在病发前病没有具体的征兆，而病患在染上该病后神经系统会迅速的遭到破坏。