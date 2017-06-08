槟农销总监:没缺货现象 开斋节椰子供应充足 北马新闻

（北海8日讯）本地椰子足够以应付开斋节需求！槟城联邦农业销售局总监哈比巴表示，迎接开斋节期间，各类物品供应正常，没出现缺货的现象。

对此，她表示消费者无需担心，农业部副部长也已声明及保证货品供应充足。

哈比巴是在周四上午，为该局于诗布朗再也双威嘉年华广场举办2017开斋节市集展销会后，受询问时如此表示。

她表示，所谓缺货传言或许是本地货品，比如椰子，一些民众对食物品质比较高，要求新鲜材料供应，而不希望用印尼入口椰子。

她说，若本地产品供应不足，当局将入口其他国家的产品替代，消费者及民众可做出选择。

批发土著企业300万贷款申请

槟州土著企业发展委员会主席拿督莫哈末法力在主持推展仪式时表示，该机构专注培训土著企业家，今年已批发放300万令吉贷款供土著企业申请，平均每两个月将批发80万令吉的贷款。

他说，贷款的拨放主要是协助槟州土著企业发展，给予他们基金扶助。成功申请者需依合约付还款项，该机构才能陆续发放贷款，目前有逾100位申请者轮候申请，每位可获2万令吉至20万令吉的贷款申请，视他们的企业发展所需。

他透露，该机构亦物色欲在商界开拓事业的大学生，提携他们成为企业家。

他表示，开斋节市集展销会，预计可带来60万令吉的营业额，共计有135厂家与，23个销售企业涉及，售出的各类开斋节糕点多达675种。

槟州联邦农业销售局在双威嘉年华广场的配合下，在6月2日始设开斋节市集展销会，让土著企业参与销售，同时消费者可在佳节采购所需的货品。