抛汽油弹致死妻子 嫌犯再延扣7天 北马新闻

（双溪大年8日讯）求妻复合不果后不甘心，复向妻抛掷汽油弹导致后者严重灼伤不治的46岁印裔男子，周四被警方押上法庭第2度申请延扣令助查。

该名嫌犯较早时被警方延扣至6月7日，并在延扣期满后，周四再被延扣7天至6月14日，以作进一步调查。

警方是援引刑事法典第302条文（谋杀）展开调查。在此条文下罪成者，唯一刑罚是死刑。

这起家庭悲剧是于5月26日中午12时许发生在阿吉花园一间民宅内，1名46岁男子（嫌犯）在妻子不愿复合后向对方抛掷汽油弹，造成妻子身体被灼伤60%，在送入亚罗士打中央医院急救11天后，因伤势严重不治。

警方原本援引刑事法典第307条文（企图谋杀）进行调查，惟在前妻离世后，以刑事法典302（谋杀）条文展开调查。

警方初步调查显示，44岁女死者是与其姐妹及儿子居住在阿吉花园。事发当天，其前夫嫌犯是骑摩托车到该民宅与女死者进行谈判。

死者儿子告知警方，相信父亲是不甘心母亲与他分居10年后，正式要办理离婚手续一事而不甘心，而做出伤害母亲的举动。