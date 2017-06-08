林冠英不应战 槟前进党辩论会取消 北马新闻

(北海8日讯)槟州首席部长林冠英不应战，槟州前进党宣佈取消“独中统考是否违宪”辩论会，该党策略委员会主席拿督黄家业揶揄对手，“你害怕了吗？。”

黄家业日前分别点名挑战首长林冠英、州行政议员曹观友及林慧英，就“独中统考是否违宪”，于周三上午11时展开辩论。

该党今日在诗布朗再也双威嘉年华广场kaffa设立擂台，不过经过15分钟等待后，对手始终没有出现，主办单位唯有宣布停止辩论会。

他强调，欢迎对手定下日期及辩题，只要与民生福利有关的课题，他随时都乐意应战。

他透露，他已把信函送到对方手中，但对方并没有回复，也没有出现在辩论会场，让人怀疑受邀者是否已经害怕，不敢前来辩论。

针对辩论课题“独中统考是否违宪”，他坦诚，独中制度必需改革以便更符合国情，这样才能纳入我国教育体系，否则在国家团结前提下考量，承认统考只是空谈。

他说，独中必需强调三语教育，尤其是国语的掌握异常重要，这样不仅能提升独中生的竞争力，在争取合法化独中的道路上将取到决定性作用。

他也在会上宣布，他本身将在来届大选上阵，攻打国及州议席，并承诺一旦中选，将在国会提呈私人法案，争取把独中合法化。

“我们也希望有力量在州议会监督州政府，让他们履行承诺开放政府空缺予国语优等的独中生，而非利用少数人来做宣传。”

挑战呈国会合法化独中课题

他也挑战林首长，以提呈私人法案方式，把合法化独中课题带上国会讨论。

他说，槟州政府一直炒作相关课题，包括以官联机构聘请独中生为例，制造槟州政府承认统考假象，因此，他希望对方别再只是会宣传，而是要拿出诚意，包括提呈法案、开放政府机构如水务局职位予独中生及提供全额奖学金予独中生。