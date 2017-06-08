旅游税已成定局 纳兹里：我说了算！ 国内新闻

（吉隆坡8日讯）“我是部长，我说了算！”

旅游及文化部长拿督斯里纳兹里强调，旅游税已成定局，绝不会展延，7月1日如期执行。

“7月1日开始酒店开始征收旅游税，住宿经营者注册也是在7月1日开始。”

他直言“谁说不执行，问我啦！我是（旅游部）部长。我比其他机构更有权力，关税局不能做什么，因为只是负责执行（收税）的单位。”

纳兹里今日出席“完美17 从心出发”研讨会及晚宴后，受询时如是指出。前天关税局主任阿末马赫指出，旅游税法案有待国家元首签署，因此宣布“8月1日开始征收旅游税。

对此，纳兹里说，根据我国程序，国会通过的法案，尽管国家元首30天内没有签署，有关法令也会自动生效。

“对，国家元首还没签署，但这不能阻碍法令生效。”

“我是旅游部部长，更有权力，我说的才是对的。”

这意味着，7月1日落实的旅游税将收分四个等级，即，五星级酒店（20令吉） 、四星级酒店（10令吉）；一、二、三星级酒店（5令吉）；无等级酒店则收2令吉50仙。

有关条例将强制性实行，不缴税的旅客将被限制离境，直到还清税务，或给予等值的抵押保障。