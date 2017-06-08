【健康提醒】大胃王的胃 为什么不会爆炸？

过去几年，餐厅吃到饱模式非常盛行，看准消费者某些渴求和社会心理，特别主打珍贵食材，往往吸引众多饕客上门大吃一顿。满足完味蕾的你，是否曾想过胃是如何消化食物？大胃王的胃会不会真的爆炸？

大胃王的胃是什么样子?

先从正常胃容量谈起。胃容量可从新生儿的30cc，成长到成人的1.5至2公升。正常人通常在吃饱之后，即停止进食，这过程是如何发生的呢？促成“饱足感”的成因虽然尚未研究透彻，一般认为和“摄入食物的体积”、“胃液分泌”引起的胃壁伸张有关。

在一个有趣的研究中，让受试者在空腹时，于5分钟内喝水，检测胃由空虚到饱胀感的剧烈变化。

正常受试者平均喝600cc，感到饱足；而有胃疾、功能性消化不良患者，喝下350cc即会感到饱足，显示胃壁张力已经受到干扰而下降，较正常人容易有饱足感。

胃空腔内食物体积、十二指肠接收由胃下来的食麋、升高的血糖，都会让胃张力会逐渐下降。也就是当你吃到某种程度时，胃已经愈来愈不能扩张，你将接受到“吃饱”的讯息，随后停止进食。

大胃王比赛危险性很高

我们来看大胃王的胃，很明显的，在大胃王比赛吃完100贯寿司后，影像学显示胃可胀成66倍！大胃王体型通常略显纤瘦，这意味着内脏脂肪少，让胃有更多空间能伸展。正常人胃壁限制了食物摄取量，但大胃王经过长期的训练后，胃丧失张力，或者丧失接收“吃饱”讯息能力，胃容量仿佛没有上限，能比一般人装下更多的食物，但曾有报告指出短时间内进食超过4公升便可能导致急性胃破裂。

需要再次强调：不管是大胃王比赛前的胃容量训练、比赛中胃急性极度扩张，甚至是平时大吃大喝，都是对胃的一种虐待行为！

对于一般人来说，绝不鼓励参与大胃王比赛！过往曾出现许多因过度进食导致心肺压迫、吸入性肺炎的遗憾案例。这绝对是一种危险程度远超想像的比赛，切勿轻易尝试。